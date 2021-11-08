捷運站打疫苗？ 柯文哲：最好還是在醫院

台北市長柯文哲（右）8日出席市政總質詢，和副市長蔡炳坤（中）、衛生局長黃世傑（左）等人同台答詢，針對春節檢疫措施等議題回應議員詢問。（記者廖振輝攝）

2021/11/08 17:19

〔記者蔡思培／台北報導〕我國最新一批自購抵台的59.4萬劑AZ疫苗，但效期僅至11月30日。台北市長柯文哲今天表示，北市已經要求固定一週打28萬劑，若一個禮拜全打AZ疫苗沒問題。此外，近來高雄市政府也在多個捷運站提供疫苗接種，但柯認為，打疫苗最好還是在醫院。

柯文哲今下午前往台北市議會備詢，議員徐巧芯詢問，即期的AZ疫苗未來會分配給各縣市，台北市要如何因應。柯文哲表示，北市已經要求固定一週打28萬劑，若一個禮拜全打AZ疫苗沒問題，問題是配對系統是中央處理、需要把人找來打，但意願登記人數在中央手裡。徐又說，AZ即期品還要檢驗8天才能分發各縣市，發下後只有約14天可打，北市是否會優先打這批疫苗，台北市衛生局長黃世傑表示會先用。

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北市議員汪志冰也針對即期疫苗追問，中央沒有計畫，政策錯誤是否比貪污嚴重？柯表示，他氣到都不想講話，「我的態度是你拿來我就幫你打，不想講了」。他認為中央採購亂掉，一開始中央希望打1000萬劑高端，高端不能打臨時採購就東搭西搭。

汪志冰又問，北市一週可以打28萬劑，如果中央給更多怎麼辦？蔡炳坤說，目前北市醫療量能非常足夠，會看中央來多少劑、需求多少準備多少，但需求與準備量差太多，預約大約5成7，很多醫療量能就浪費。蔡說，第14期醫院會增加即到即打，未來計畫合約診所以預約接種為主，各大醫院開設特別門診提供AZ、BNT、默德納3種疫苗預約。不過柯文哲補充，目前還在開會中，最慢週三會將緊急應變計畫提出。

汪志冰也說，高雄有意在捷運站提供接種，北市是否有類似規劃。柯文哲表示週三會公布相關資訊，但他認為打疫苗最好還是在醫院，萬一在捷運站休克要CPR很麻煩，「如果台北市有診所、健康服務中心、醫院都分布很好，為什麼要去捷運站打？」台北市衛生局長黃世傑也補充，捷運站打流感疫苗可以。

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