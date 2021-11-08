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    中央購即期AZ疫苗惹議 柯文哲：不要以為老百姓智商很低

    台北市長柯文哲（中）柯文哲酸莊人祥：「智商不到70？」（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲（中）柯文哲酸莊人祥：「智商不到70？」（記者鄭名翔攝）

    2021/11/08 15:57

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲最近因為中央59.4萬劑自購抵台的AZ疫苗效期僅至11月底槓上中央，更大酸中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥「他智商不到70嗎？」指揮官陳時中今回擊柯表示，「人不是只有智商而已」。柯聽到表示，做錯講就好，不要以為老百姓智商低，他也質疑，這次中央一定沒有採購計畫。

    我國最新一批自購抵台的59.4萬劑AZ疫苗，但效期僅至11月30日，莊人祥作解釋因全球疫苗仍處搶貨階段，才依據國內疫苗接種量能訂購。柯文哲上午卻砲轟「他（莊人祥）智商不到70嗎？」與其找些「白痴理由」不如直接認錯就好，「囉哩叭唆講一大堆幹什麼。」陳時中回擊，人不是只看智商，現在的教育、醫療講求「全人」，一個人的充分表現，顯露人的價值，這才是大家所重視的，陳也說，柯汙名化別人不好。

    柯文哲今天下午前往台北市議會備詢，議員徐巧芯表示，陳時中針對柯文哲抨擊莊人祥智商回擊「人不是只有智商而已」，徐因此詢問柯認為陳時中智商多少。柯文哲聽到後先是大笑，隨後表示「我要忍耐，不可以講出我心裡的話」。柯又補充，「人不是只有智商」是今天的標題名言、晚上Call in節目一定這樣寫。

    柯文哲說，有時候做錯事情明講就好，莊卻說國際疫苗市場很擠才買到快過期的，「如果很擠一上市就被買走了，怎麼會這樣？」柯也說，不要以為老百姓智商很低，講那個理由人家一聽就知道不是。

    柯文哲表示，中央一定是沒有採購計畫，過去郭台銘要進疫苗就是一個禮拜有多少劑，都可以預告買多少，但中央從不告訴疫苗什麼時候進來，造成北市打疫苗一下多一下少，大家都很累。徐巧芯又問，中央沒有好的採購計畫、採購沒有公開透明，未來北市採購疫苗，資訊是否會公開。柯表示，「你們（議員）不用調閱啦，我的個性早就全部公開，一定跟你講價格多少、談多少」，柯表示，契約在簽之前要保密，簽完就不用。

    徐巧芯又追問，那為什麼中央仍以機密為由不講疫苗細節，柯表示，民眾黨在立法院也有5名立委，但價格、會議紀錄都問不出來，還被以問這個居心叵測回應。

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