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日本行才看清男友！屢踩妹子底線 網勸快放生

女網友抱怨東京旅遊初體驗都被男友毀了。示意圖，非當事人。（彭博檔案照）

女網友抱怨東京旅遊初體驗都被男友毀了。示意圖，非當事人。（彭博檔案照）

2024/06/14 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自由行避免不了爭吵，但也不要成為旅伴的累贅。一名女網友抱怨，趁著連假與男友一起到東京自由行，到了日本，男友變得非常易怒，不僅亂發脾氣愛抱怨，連她買戰利品都要被限制，讓原PO整趟旅遊體驗極差，「花錢受氣好不開心」。貼文一出，網友極力勸原PO快放生，「不要以為這是小事，未來成家結婚會變本加厲」。

近日一名網友在Dcard上發文，男友在台灣行為舉止都很正常，沒想到出國以後完全變成不同人，做出許多行為讓她非常傻眼、瘋狂踩她底線，像餐廳行程全權由她負責，男友很挑食對甲殼類過敏，原PO安排行程都有刻意避開，在出國前雙方都確認餐點是能接受的，結果到東京後，男友卻每餐嫌棄「不好吃、不划算」，甚至連原PO吃蝦子料理都要被檢討。

原PO無奈說，男友負責網卡，卻在蝦皮上買便宜的eSIM，到了日本一直斷線，在迪士尼時，也因為網路訊號太差沒搶到快速通關。加上天氣炎熱人又很多，男友更不耐煩，連紀念品店都不去逛，躲在室內吹冷氣，只留原PO孤獨一人，「迪士尼是我這趟旅遊中最期待，想到我第一次的迪士尼體驗這麼爛就好想哭」。

貼文曝光，掀起許多網友討論，認為一定要跟男方分手，「結婚後會變本加厲，不要妄想對方會改，習性是很難改變的」、「其實你們很適合分手，這就是為什麼人家說，一起出遊一趟就知道適不適合了」、「這種事都可以嫌，那平常生活中會有更多事一直嫌」、「自己買爛的網卡，網路不好是在遷怒怎樣」、「上天讓妳剛好看清這個男的」。

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