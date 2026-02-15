記者採訪蘇巧慧掃街巧遇阿公！網讚「可愛C位畫面」

民進黨新北市市長參選人蘇巧慧（圖右）今天（15日）前往新北市瑞芳市場拜票，電視台女記者巧遇阿公來市場，蘇巧慧拉阿公與女記者三人合照，拉近與瑞芳鄉親的距離。（記者俞肇福攝）

新北市長選戰開打，民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧近期持續到地方掃街拜票，今上午前進到瑞芳市場，對於民眾要求合照來者不拒，有到場採訪的電視台記者更發現，其中一位老翁竟然是自己的阿公，一問之下才知道原本這名記者就是瑞芳人，3人也當場開心合照。網友看到這段畫面也紛紛大讚「太溫馨可愛了！ 巧慧掃街就是濃濃的人情味」、「覺得很感動，把C位給開心的阿公，真的沒幾位能做到」。

蘇巧慧今上午到瑞芳市場掃街拜票，在接受媒體訪問完時，熱情向一旁朝她微笑的老翁打招呼，蘇巧慧還高喊「來啦」並主動靠近老翁，伸出手想與對方握手，而就在兩人正在握手時，原本背對老翁的一名記者一轉頭才直呼「他是我阿公」，讓蘇巧慧直呼「真的？」這名記者也再次肯定「他是我阿公，哈哈哈……」巧遇畫面也讓在場的人都笑了。

蘇巧慧為此也用台語向老翁表示「所以你笑笑地在看，是在看她不是看我喔」、「我想說那欸架歡喜勒看我們這樣」，不過老翁也直接指著蘇巧慧說「看妳啦」，三人在開心交談之餘，蘇巧慧也隨即表示「咱三個拍一張啦，緊勒」、「卡緊勒、卡緊勒」，蘇巧慧也詢問該名記者「妳是瑞芳人喔」，記者也回應「我是瑞芳人」。

雖然老翁走過來時還一度想與孫女分別站在蘇巧慧的兩側，不過蘇巧慧也立刻將老翁往C位移動。這段畫面也被臉書粉專「Mr.柯學先生」轉貼，對此網友也紛紛表示「阿公帥，孫女漂亮，未來市長超親民」、「這段畫面，巧慧委員出現很多溫馨細膩的小動作」、「她台語好遛」、「好喜歡這個鄰家阿姨的『哎呦～』」、「好好笑喔也好可愛」、「細節見人品，巧慧把阿公推到中間合照」、「還把C位直接給啊公，讚死」、「這樣溫暖的人，能不支持她嗎？」

也有人酸「反觀另一個，每日被嗆……」、「看到拍照畫面，讓我想到…蘇巧慧沒有跟某黨一樣在搶C位……」、「如果是柯文哲，可能會架拐子吧？」

此外，這名巧遇阿公的記者也發文直呼「論採訪遇到自己阿公的機率有多低？？？那時候聯訪完，巧慧一直在看我後面，結果我一轉過去：阿公？！？！」蘇巧慧也在底下留言表示「這實在太經典了！」

