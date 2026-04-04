美2戰機墜毀1獲救1失聯 川普：不影響跟伊朗談判進度「這就是戰爭」

一個自稱與伊朗革命衛隊有關的社群媒體帳號發布了一張彈射椅落在沙漠中的照片，該座椅看起來與F-15E所使用的ACES II型彈射椅相符。（圖取自網路）

中東戰火尚未平息，外媒消息指週五先後有2架美軍戰機於中東墜毀，美方為此展開搜救，並在稍早傳出其中一架戰機的飛行員獲救，但另一架戰機的飛行員尚無消息。對此美國總統川普表示，戰機被擊落不會影響跟伊朗政府的談判進度，他也直言這就是戰爭。

綜合媒體報導，伊朗週五先是宣稱擊落一架美國F-35戰機並公布殘骸照片，但之後經多名軍事專家檢視，該戰機應為F-15E，之後也有匿名的美國官員證實，確實有戰機遭擊落，並已展開搜救。

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川普在接受《NBC News》進行電話訪問時，拒絕透露搜救細節，針對媒體詢問此事是否會影響與伊朗的談判，川普則表示「完全不會」，並直言「這就是戰爭」。

目前白宮方面也先暫停媒體採訪活動，也就是在搜救行動進行的同時，總統和白宮將對此保持沉默，川普也暫時不會在媒體面前露面。

不過後續又有消息傳出，一架美國A-10攻擊機被伊朗擊落，據指失事時間與F-15E幾乎同時。外媒也報導有第二架美國軍機在中東墜毀，後續有官員透露，A-10攻擊機的飛行員在彈射後獲救，至於另1人則是下落不明。

針對有1名機組人員下落不明，伊朗方面則是呼籲民眾若發現任何「敵方飛行員」應盡速交給警方，並承諾無論是抓獲或是將其擊斃，都將獲得特別獎勵。

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