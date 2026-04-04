中共政治局委員馬興瑞落馬 矢板明夫：權力動盪信號浮現

共中央政治局委員馬興瑞自去年底就與外界失聯，落馬傳聞不斷。（法新社）

中共中央政治局委員馬興瑞去年底就與外界失聯，中國官媒新華社3日報導，馬興瑞「涉嫌嚴重違紀違法」，正在接受調查，官宣落馬。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，這絕不是一起單純的反腐案件，而是權力結構出現新一輪動盪的明確信號，當清算成為常態，權力結構也就失去了可預測性。

矢板明夫在臉書PO文表示，中國政局再起波瀾。這幾天傳出政治局委員、前新疆書記馬興瑞被調查，這絕不是一起單純的反腐案件，而是權力結構出現新一輪動盪的明確信號，首先，馬興瑞的身分極為特殊。他既是中共中央政治局委員，又是掌管新疆這一高度敏感地區的封疆大吏。新疆問題牽動國際輿論與內部穩定，歷任書記如陳全國、張春賢、王樂泉，仕途雖有起伏，但從未遭到徹底清算。這一次馬興瑞被查，意味著「不動敏感地區封疆大吏」這一潛規則正在被打破。他背後的整個人脈網絡，極可能遭到連帶清洗。這將對新疆的統治結構與地方穩定帶來不確定性。

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矢板明夫指出，其次，馬興瑞和彭麗媛籍貫均為山東鄆城，長期被視為「夫人幫」的重要成員。在中共高層政治中，權力從來不只是制度安排，更是派系平衡的結果。如果連這樣具有「內廷背景」的人物都無法自保，就顯示習近平正在打破既有權力默契，甚至可能連最親近的圈層也不再安全。內部信任結構已經出現嚴重危機。

矢板明夫續指，第三，馬興瑞出身於航天與軍工體系，曾被視為技術官僚的代表人物。近年來，中國軍工系統被視為習近平鞏固軍權的重要依靠。然而，從武器在海外實戰中的表現，到內部貪腐問題，軍工系統的神話正在崩潰。近期一系列針對軍方與軍工背景官員的整肅，顯示這個原本被視為「自己人」的體系，也正面臨塌方式清算。這種對核心支柱的動刀，反映的不是自信，而是深層的不安。

矢板明夫直言，習近平上台已逾十三年，中國的政治並未走向穩定，而是陷入了一種「不斷清算才能維持統治」的循環。當清算成為常態，權力結構也就失去了可預測性。

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