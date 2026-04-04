大雷雨釀災多處淹水 竹市地下道封閉 苗栗高鐵停車場宛如池塘

苗栗縣多條道路土石崩落封閉。（圖由民眾提供）

首次上稿：08:58

更新時間：11:30

受鋒面影響，今晨西部下起豪、大雨，新竹縣、苗栗縣更在大豪雨警報範圍，受此影響台中機場上午暫停地面作業，新竹市也出現地下道淹水，台鐵今晨也緊急宣布，海線大山-後龍路段因水淹鐵軌，雙線一度不通，後續因積水消退慢行通過，苗栗到竹南間則是單線雙向行車。

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竹苗多處地下道淹水 緊急封閉

今晨以來大雷雨狂炸竹苗至台中、彰化，位於新竹市的太原路地下道也出現積淹水，目前先緊急封閉。新竹市水源里里長曾翰揚也發文分享淹水情況，並表示凌晨3時44分有鄉民通報地下道淹水、閘門未放下來，保全公司緊急用車身擋水等待支援。

苗栗市南苗國華地下道、北勢大橋台6線地下道、福安道地下道都傳出淹水，導致封閉無法通行。通連苗栗市與公館鄉的苗27線公館端的尖山地下道，更淹水約一公尺，致一輛汽車拋錨受困，人員逃生，但車輛整台泡水。

橫山=九讚頭 大山-後龍暫時不通

受強降雨影響，台鐵今晨也緊急宣布，到今天中午12時前，行經新竹=彰化間自強號（含普悠瑪、太魯閣及3000型自強號）全面開放電子票證乘車。

受豪大雨影響，橫山=九讚頭間（內灣線）中豐公路平交道（K20+535）水淹軌面，路線暫時不通。大山-後龍路段也出現水淹鐵軌的情況，雙線一度暫時不通。後續雖曾恢復正常，但今上午10時20分台鐵又發布大山-後龍列車「乙級災害規模」，並指再度水淹軌面、雙線不通。

至於苗栗到竹南間也出現水淹軌面情況，暫時以西正線雙向行車，且東正線隧道口有落石，為避免列車延誤擴大，部分南下列車將於竹南折返，部分北上列車將於苗栗折返。

苗栗多處淹水、山區落石 高鐵停車場宛如池塘

新竹縣峨眉鄉因強降雨發生淹水，導致居民受困。消防局獲報立即派遣人、車、船艇到場救援，成功把27名大人小孩安全撤離，暫時安置在北埔圖書館等處。

苗栗清晨豪雨不斷，許多網友分享多處出現積淹水情況，包含南庄鄉、田寮圳、苗栗火車頭園區休園都發生淹水，苗栗新東大橋下也淹水嚴重，完全無法通行；通往西湖鄉、銅鑼鄉的主幹道128縣道積水，導致國道3號通霄交流道匝道口淹水，經目測車道淹水約長200公尺。另外在苗栗高鐵站附近的停車場也宛如池塘，民眾發文直呼「不知道裡面的車會不會變成泡水車」。另外在苗栗山區還有土石流發生。

在大豪雨影響下，山區也有土石崩落情形。泰安鄉清安路往南清聯絡道，以及苗62-1線路口及苗62處，有落石影響雙向通行，無法人力排除，南庄鄉124乙縣道也有大量黃濁泥水自上方邊坡流瀉，阻斷通行。

此外，後龍鎮上許多地方都淹水，甚至有汽車遭滅頂。後龍鎮公所緊急成立防災應變中心，並設立避難收容所，以備民眾疏散撤離需求。

由於苗栗縣內多處傳出災情，包含消防、水利、交通工務等局處長銷假上班，縣府也開設二級災害應變中心，其中苗21線9k、12k及124線23K、24K、龍門隧道口，與124乙線6至7k處因落石、泥流等狀況，暫時無法通行。

台中機場暫停地面作業

民航局今上午宣布，台中機場上午8時16分起，暫停地面作業，國內線與國際線部分航班延誤，旅客出遊計畫受到大雨攪局。提醒旅客及接機民眾，留意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

新竹市的太原路地下道也出現積淹水，新竹市水源里里長曾翰揚也發文分享淹水情況，並表示凌晨3時44分有鄉民通報地下道淹水、閘門未放下來，保全公司緊急用車身擋水等待支援。（圖擷自threads）

因為近日的強降雨，新竹縣峨眉、北埔地區溪水暴漲。（縣府消防局提供）

苗栗清晨豪雨不斷，許多網友分享多處出現積淹水情況，在苗栗高鐵站附近的停車場也宛如池塘，民眾發文直呼「不知道裡面的車會不會變成泡水車」。（圖擷自threads）

公館鄉尖山地下道淹水，車輛拋錨泡水。（民眾提供）

後龍鎮多處淹水，有汽車遭滅頂。（公所提供）

頭份地區淹水。（圖由民眾提供）

南庄鄉124乙縣道淹水成滾滾泥河。（民眾提供）

有網友分享，在苗栗家樂福附近出現淹水情況，並指「今天號苗栗火車頭園區休園」，其他網友也表示「家樂福地下室應該很可怕」。（圖擷自threads）

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