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    首頁 > 生活

    8縣市大豪雨、豪雨特報 雙北、宜蘭7縣市防大雷雨

    2026/04/04 06:26 即時新聞／綜合報導
    氣象署今晨對台中以北等8縣市發布大豪雨、豪雨特報，其中苗栗為大豪雨特報，新竹、台中為豪雨特報。氣象署也對雙北、宜蘭等7縣市發布大雷雨即時訊息。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署今晨對台中以北等8縣市發布大豪雨、豪雨特報，其中苗栗為大豪雨特報，新竹、台中為豪雨特報。氣象署也對雙北、宜蘭等7縣市發布大雷雨即時訊息。（圖擷取自中央氣象署）

    鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象署今晨對台中以北等8縣市發布大豪雨、豪雨特報，其中苗栗為大豪雨特報，新竹、台中為豪雨特報。氣象署也對雙北、宜蘭等7縣市發布大雷雨即時訊息。

    氣象署指出，今日苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，台中市及新竹縣市有局部大雨或豪雨發生，桃園以北有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大豪雨地區：苗栗縣。

    今晨05時04分氣象署針對「宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至07時04分。提醒當地有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

    氣象署自今晨1點多以來也陸續發布3則災防告警訊息，範圍包含彰化縣至新竹縣市等範圍，提醒附近已或將有劇烈雷雨或降雨，請注意安全並尋找遮蔽。

    氣象署今晨對台中以北等8縣市發布大豪雨、豪雨特報，其中苗栗為大豪雨特報，新竹、台中為豪雨特報。氣象署也對雙北、宜蘭等7縣市發布大雷雨即時訊息。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署今晨對台中以北等8縣市發布大豪雨、豪雨特報，其中苗栗為大豪雨特報，新竹、台中為豪雨特報。氣象署也對雙北、宜蘭等7縣市發布大雷雨即時訊息。（圖擷取自中央氣象署）

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