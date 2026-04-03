陷抓耙仔風暴！李貞秀疑與高案吹哨者林冠年持續連繫、共同經營公司

民眾黨立委李貞秀陷入「抓耙仔」爭議。（資料照）

本報揭露，民眾黨立委李貞秀，過去是高虹安涉助理費案向檢調檢舉的證人之一，民眾黨早在一年多前就有人在黨代表大會，提起李貞秀是「抓耙仔」，不該列入不分區名單，近期隨著李貞秀的爭議連環爆，更傳出李貞秀與高案吹哨者、民眾黨前新竹縣黨部執行長林冠年關係密切，甚至兩人曾一起開資本額300萬元公司，在林冠年2022上節目輪番對李貞秀爆料後，兩人還持續聯絡，今天林冠年面對媒體受訪也替李貞秀說話，指在藍白合架構下，李貞秀被拿來開刀。

李貞秀今稍早表示，她皆不回應個人事務。

李貞秀與林冠年關係密切，李貞秀曾任林冠年2022年參選竹北市長競選發言人，後因林冠年涉酒駕遭開除而作罷。未料，傳出李貞秀後續提供高虹安涉案證據給檢調，並擔任檢舉證人。據記者掌握，李貞秀以「內部吹哨者」身分簽名，要求檢調保密其身分。

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林冠年今出面還替李貞秀說話，更表示感謝李貞秀曾幫忙選舉，所以很感謝她，但又說他認為，李貞秀覺得自己在幫柯文哲喊冤，因為她立場應是700萬不是柯文哲自己拿的，而是進了高虹安或其他人的口袋；他也再呼籲高虹安應把700萬流向說清楚。

林冠年2022年曾頻上節目爆料高虹安涉貪，近期又傳出與李貞秀過去還共同成立資本額300萬元公司，且雙方後續仍保持聯繫，更讓民眾黨內部不滿，再度掀起對李貞秀為「抓耙仔」的質疑。

前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯在2023年10月被傳出列入民眾黨2024年不分區立委名單，卻因背景與過去言行引起爭議，當時她被質疑擔任過中國國家幹部，參政有國安疑慮，後續她在11月婉謝民眾黨的邀請，後續接班人就是李貞秀。

據悉，民眾黨當時找人時有許多人推薦，李貞秀當時和地方黨部有接觸而在名單內，但因過於倉促，也來不及調查她的背景就列入提名，沒想到後來才開始發現她有問題。

李貞秀近期不受控的亂講話，令民眾黨內部相當頭痛，到處都是批評聲浪，認為「一人害全黨」，且面對外界「抓耙仔」的質疑，李貞秀仍不願意正面回應。民眾黨內部已定調，預計中評會下週四將祭出處分開鍘李貞秀。

另外，徐春鶯涉違《反滲透法》被起訴，涉嫌培養中配參政；陸委會更直指中共對中配團體有高度組織化的介入與利誘機制，也讓外界關注李貞秀是否同樣遭到吸收。

高虹安案吹哨者、前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年。（資料照）

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