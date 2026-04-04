陳佩琪稱「我們錢」恐釀禍 他示警「殺傷力很大」：恐面臨3大風險

陳佩琪昨發文聲稱，「更扯的是『我們錢』還在木可公司內，全被沒入」這番言論引發時事評論員周偉航質疑，木可公司由李文娟100％全持，「請問你們的錢在哪？債權？」。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判刑17年。柯妻陳佩琪昨又於臉書發文批評民進黨與北檢，但其中一句寫到「『我們錢』還在木可公司內，全被沒入」，引發外界熱議。對此網紅「486先生」（陳延昶）發文指出，原本柯文哲方面主張木可是獨立商業公司，但這樣的發言，等於在社會觀感與法律論述上，把木可與個人資產之間的界線變得模糊，他也分析陳佩琪恐面臨3大風險。

陳佩琪昨在臉書發文批評民進黨與北檢，但文中竟提及，「更扯的是『我們錢』還在木可公司內，全被沒入，民進黨他們開的公司都結束了，政治獻金不但沒申報，且都不知道A到哪個人的口袋裡了？」這番言論引發時事評論員周偉航質疑，木可公司由李文娟100％全持，「請問你們的錢在哪？債權？」

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陳延昶今晨在臉書發文指出，一早起來，看到陳佩琪這句「我們錢還在木可公司」，這句話的殺傷力其實非常大。他表示目前檢方與台北地院已經主張並判定，木可公司的資金來源屬於政治獻金。而依政治獻金法，這些錢本質上應該屬於競選用途的公款，而非個人資產。

陳延昶質疑，陳佩琪公開使用「我們的錢」這樣的說法，從法律觀點來看，就會產生一個非常關鍵的矛盾點：她將這筆錢視為私人所有，這與檢方認定「政治獻金不得私用」的立場是直接衝突的。

陳延昶表示，原本柯文哲方面主張木可是獨立商業公司，但這樣的發言，等於在社會觀感與法律論述上，把木可與個人資產之間的界線變得模糊，甚至產生連結。

陳延昶強調，台北地院一審判決柯文哲17年，其中包含「公益侵占」的認定，判決理由中也提到相關資金被視為特定用途資產。如果再對照這次的發言，確實會讓外界更傾向認為檢方的論述具有一定合理性。

陳延昶也整理3點陳佩琪將面臨的法律風險。第一，財產來源不明的部分。目前外界已知她曾有多次ATM存款紀錄，金額達數百萬元。若未來檢方認為這些資金與案件金流存在關聯，而無法合理說明來源，就有可能進一步被調查。

第二，洗錢相關風險。例如先前提到的資金流向，包括部分款項轉入家人帳戶進行投資。如果該筆資金最終被認定與不法來源有關，相關資金移轉行為，就可能被放在洗錢防制的框架下檢視。

第三，帳務與決策責任。若她在木可公司或相關單位中，有實質參與資金運作或帳務處理，而其中存在申報不實或資金用途不符的情形，也不排除被認定需負一定責任。

陳延昶直言，整體來看，這篇發文原本可能只是出於情緒上的表達，但在法律攻防中，這種用語反而可能被對方拿來放大解讀。目前案件已進入二審，未來檢方是否會進一步針對相關人員採取行動，包含是否由證人轉為被告，這才是接下來真正的觀察重點。

陳延昶也說，「這件事後面怎麼發展，我認為還沒結束」。他也提到，「其實我在2023年的時候，曾經告過一個人誹謗，這個人呢就跟陳佩琪很像。不知道是因為他被我告太氣憤了還是怎樣，他在網絡上又寫了一大堆屁話。然後在他的發言當中又被我再追加提告」。

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