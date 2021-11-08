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    59.4萬劑AZ月底到期 陳時中：第2劑需求226萬人

    上週六抵台的自購59.4萬劑AZ疫苗，效期僅到11月30日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8日）表示，9月18日前已接種AZ第1劑，全台接種滿8週人數有226萬人，需求量大於59.4萬劑。（圖由指揮中心提供）

    上週六抵台的自購59.4萬劑AZ疫苗，效期僅到11月30日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8日）表示，9月18日前已接種AZ第1劑，全台接種滿8週人數有226萬人，需求量大於59.4萬劑。（圖由指揮中心提供）

    2021/11/08 17:14

    〔記者邱芷柔／台北報導〕上週六抵台的自購59.4萬劑AZ疫苗，效期僅到11月30日，引發外界「供過於求」質疑，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8日）表示，9月18日前已接種AZ第1劑，全台接種滿8週人數有226萬人，需求量大於59.4萬劑。

    我國自購的59.4萬劑AZ疫苗，6日晚間抵達桃園國際機場，但效期只到今年11月30日引發熱議。指揮中心規劃，此批疫苗將優先提供接種間隔8週以上民眾施打第2劑。

    指揮中心統計，AZ第2劑接種人數預估，9月4日前已接種AZ第1劑，即施打滿10週的18歲以上民眾約有108萬人；9月11日前已接種AZ第1劑，即施打滿9週的18歲以上民眾約204萬人；9月18日前已接種AZ第1劑，即施打滿8週的18歲以上民眾約有226萬人。

    陳時中表示，近期疫苗需求量沒有過去那麼高，所以中央才沒有接受更大量的AZ疫苗抵台，但事實上，國內對於第2劑AZ疫苗需求還在。陳也強調，疫苗資源會平均分配，不論是線上預約平台或造冊，不會將所有疫苗都只放到某個地方政府施打。

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