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外食一餐400元被嫌「太奢侈」 網：消費水準有差

網友表示，他透露自己一餐外食都花200至400元，被朋友說「太奢侈」。示意圖。（路透）

網友表示，他透露自己一餐外食都花200至400元，被朋友說「太奢侈」。示意圖。（路透）

2024/06/14 22:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕物價持續飆漲，許多人都抱怨荷包吃不消，就有網友表示，他和朋友聊天時，透露自己一餐外食都花200至400元，被朋友說「太奢侈」，讓他好奇問，「這樣算很奢侈嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他這禮拜晚餐都和朋友約外食，同事問他都吃些什麼時，原PO回答港式、火鍋還有韓式等料理，對方竟覺得原PO非常奢侈，一餐都花很多錢，因此讓原PO好奇問，「但其實吃下來差不多200至400元，這樣算很奢侈嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，「普通，現在外食都好貴」、「超過120元吧」、「每天晚餐都吃大概2、300元，假日則是1千元以上」、「但如果是日常，150元以上可能就算奢」、「200元吧，以前覺得100元，現在隨便便當都90元了」、「如果是約吃外食至少都要300元吧，但如果是日常，150元以上可能就算奢侈」。

對此，許多網友認為，「可能消費水準有差了吧，我跟朋友約，只要一餐1千以內，大家都沒意見，1千以上才會特別徵求一下意見」、「吃名氣或品質的價格才會一餐2000元，不然一般情況，一餐500就會吃到吐了」、「你日薪的20%」、「看自己的收入比例啊」。

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