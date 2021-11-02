鼓勵施打 將廣設流感疫苗接種站

今年流感疫苗開打碰上武肺疫苗接種，首月雖達標但較去年同期少了百萬劑，將會廣設接種站，鼓勵民眾施打。圖為民眾接種情形。（資料照）

2021/11/02 05:30

首月接種304萬劑剛好達標 但較去年同期少了百萬劑

〔記者林惠琴／台北報導〕今年流感疫苗十月開打碰上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，衛福部疾管署副署長莊人祥公布流感疫苗首月接種達到三○四萬劑，往年首月多打到三百萬劑以上，今年剛好達標，但少於去年同期的四○八萬劑，將會廣設接種站，鼓勵民眾施打。

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莊人祥研判今年流感疫苗接種速度較慢的原因，是因為開打時碰上武漢肺炎疫苗接種，加上院所都在打武漢肺炎疫苗，進而受到影響。不過，現在流感疫苗每天都打到十二萬至十五萬劑之間，穩定接種中。

方便施打 將在雙北捷運站設站

莊人祥強調，會請地方政府提醒符合資格的民眾施打流感疫苗，未來也會在雙北捷運站等地廣設接種站，方便民眾接種流感疫苗，以鼓勵大家接種。

今年公費流感疫苗分兩階段開打，共提供六一一萬劑流感疫苗，第一階段至十一月十四日，符合資格者包含醫事及衛生、禽畜業及動物防疫相關人員；孕婦、六個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構人員；滿六個月以上至高中（職）／五專一至三年級學生；具有潛在疾病高風險慢性病人、BMI≧三十者與罕病及重大傷病患者；六十五歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構受照顧者及所屬工作人員；第二階段則於十一月十五日開始，提供五十至六十四歲無高風險慢性病成人接種。

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