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    雲縣防疫旅館春節訂房率已98％ 衛生局規劃至少再增68房間

    雲林縣防疫旅館房間春節期間訂房已達98%。（圖由讀者提供）

    雲林縣防疫旅館房間春節期間訂房已達98%。（圖由讀者提供）

    2021/11/08 13:21

    〔記者林國賢／雲林報導〕春節返國潮防疫旅館需求大增，雲林縣現有168間防疫旅館房間、春節期間預定已達98%，衛生局積極接洽縣內新防疫旅館，規劃再增68間房間，因應春節從國外回雲林鄉親需求。

    明年1月31日就是農曆除夕，依目前中央疫情指揮中心「10加4」檢疫方案或是14天防疫規範，要出關吃年夜飯，最慢要在1月12至16日就要入住防疫旅館，雲林縣衛生局指出，縣內目前有168間防疫房間，該段時間訂房率已經達到9成8。

    衛生局長曾春美表示，衛生局已積極尋求旅宿業者協助，預計至少可以再增加68個防疫房間，提供給回鄉民眾檢疫隔離。

    另為保障縣藉民眾春節檢疫需求，12月15日起至明年1月16日止，防疫旅館將優先收住戶籍地之縣民與縣民的外籍配偶，另家人設籍本縣的外縣市旅客及公司工廠員工，以候補方式排序房間，12月15日後確認尚有空房才聯繫可以入住。

    衛生局人員表示，雲林縣防疫旅館訂房方式採預約登記，請縣民確認機票時間後，撥打縣府服務專線1999或（05）5345811諮詢並辦理登記，登記完畢將給予旅館業者訂房專線。

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