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高雄港櫃場壅塞惹怨 高雄港務分公司出手了

HMM公司78號貨櫃碼頭管制閘口，周邊道路壅塞已經逐漸改善。（圖由高雄港務分公司提供）

HMM公司78號貨櫃碼頭管制閘口，周邊道路壅塞已經逐漸改善。（圖由高雄港務分公司提供）

2024/07/06 16:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港櫃場貨車近日大排長龍，貨櫃車司機在社群網站表達對嚴重壅塞的不滿，高雄港務分公司今（6日）表示，已經採取多管齊下措施緩解，壅塞逐漸獲得改善。

高雄港部分櫃場從6月底至7月初，出現貨櫃車交領櫃作業嚴重壅塞，司機交領櫃作業時間竟超過4小時，若再加上場外停等時間，影響貨櫃車司機作業，司機們在社群網站抱怨連連。

高雄港務分公司表示，壅塞較為嚴重的為韓新遠洋（HMM）公司承租經營的76至78號貨櫃碼頭，另外高雄港65至66號貨櫃碼頭也有塞車情況，經查主要因HMM公司刻正辦理76至78號貨櫃碼頭櫃場改建、機具汰換及作業新系統轉換，導致櫃場作業空間不足，且新系統上線初期確實出現問題，造成場內貨櫃車壅塞，場外排等進場交領櫃車輛較多。

高雄港務分公司指出，中美貿易戰增溫，中國大量提前出貨以避免高額關稅，加上新加坡及東南亞主要港口受到紅海事件影響塞港，部分航線轉靠高雄港，致使貨櫃船舶裝載貨櫃量明顯增加。

高雄分公司派員前往各櫃場閘口現場查處，亦協請港警留意場外停等車流是否回堵至鄰近港區管制站，並機動採取必要疏導措施，高雄分公司自營貨櫃碼頭（120至121號碼頭）也支援高雄港各櫃場業者，同時向貨運業者及貨櫃車司機宣導，多加利用「港務168」車流動態預報系統，分時分流進入港區，避免入場車流過度集中。

高雄港務分公司呼籲，貨運業者及貨櫃車司機多多使用「港務168」。（圖由高雄港務分公司提供）

高雄港務分公司呼籲，貨運業者及貨櫃車司機多多使用「港務168」。（圖由高雄港務分公司提供）

台灣東方海外（OOCL）公司65至66號貨櫃碼頭管制閘口，塞車情況獲得緩解。（圖由高雄港務分公司提供）

台灣東方海外（OOCL）公司65至66號貨櫃碼頭管制閘口，塞車情況獲得緩解。（圖由高雄港務分公司提供）

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