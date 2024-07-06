7/6-28「三峽藍染節」 藍鯨為主題打造「藍海」

今年的藍染裝置藝術，結合永續發展目標，運用藍染與植物染技法，設計藍鯨、魚群、水母群等眾多海洋生物造型的藝術裝置。（記者翁聿煌攝）

2024/07/06 16:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北「三峽藍染節」於6日至28日登場，今年以「永續‧藍海」為主題，在三峽老街、歷史文物館及區公所周邊，透過藍染技法結合環保材料及運用錯視藝術，打造一片藍染海洋世界，6日起連續3個週末假日都有精彩活動，帶給親子有趣又好玩的暑假時光。

新北市長侯友宜表示，藍染節開辦至今已有23年歷史，自兩年前開始運用藍染技法跨域發展大型藝術裝置，如藍染童玩、藍染太空，顛覆一般人對藍染只能染在布料上的刻板印象，也成功跨出藍染藝術發展的新領域，今年主題物選擇海洋生態系最大的「藍鯨」，象徵三峽藍染值得大家共同維護支持，期盼透過創新及傳承，讓藍染傳統技藝孕育出新的能量。

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今年的藍染裝置藝術更是大家不容錯過的打卡景點，區公所結合聯合國永續發展目標SDGs議題，與藝術團隊自然色工作坊合作，運用藍染與植物染技法，利用大量回收材質及製程無汙染的藍染染布，設計許多藍鯨、魚群、水母群等眾多海洋生物造型的藝術裝置，遍布三峽老街各處，讓三峽老街成為一座夏日限定的海底古城，漫遊在藍染海洋之中。

開幕日除了有新北在地表演團體帶來精彩表演外，主辦單位三峽區公所還邀請蘋果劇團演出《吉恩的太空冒險》，透過戲劇帶大小朋友認識藍染，另外當天還有百人同染活動，由三峽染坊帶領大家重現昔日三角湧染坊盛況。

現場還有深受民眾喜愛的藍染文創市集，邀集三峽藍染工坊、在地小農及文創工作者等，展售具有三峽特色的商品及農產品。

區公所表示藍染節活動期間歷史文物館也同步規劃「藍染節特展-永續與藍海」，展出藍染職人精湛的作品，系列精彩活動包含13日「藍染音樂會&文創市集」、「特展創作講座」以及20日壓軸登場「藍染繪本分享會」、「街頭藝人表演&文創市集」，歡迎大小朋友暑假一起到場同樂！逛逛三峽老街，走一趟藍染藝文之旅，相關系列活動及報名訊息請至「三峽藍染節」臉書粉絲專頁查詢。

三峽藍染節結合傳統藍染技藝與在地學校及藝文團體演出。（記者翁聿煌攝）

三峽藍染節現場有藍染文創市集，邀集三峽藍染工坊、在地小農及文創工作者等，展售特色商品及農產品。（記者翁聿煌攝）

新北「三峽藍染節」於6日至28日登場，今年以「永續‧藍海」為主題，帶給大家涼爽新意。（記者翁聿煌攝）

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