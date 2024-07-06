為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

7/6-28「三峽藍染節」 藍鯨為主題打造「藍海」

今年的藍染裝置藝術，結合永續發展目標，運用藍染與植物染技法，設計藍鯨、魚群、水母群等眾多海洋生物造型的藝術裝置。（記者翁聿煌攝）

今年的藍染裝置藝術，結合永續發展目標，運用藍染與植物染技法，設計藍鯨、魚群、水母群等眾多海洋生物造型的藝術裝置。（記者翁聿煌攝）

2024/07/06 16:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北「三峽藍染節」於6日至28日登場，今年以「永續‧藍海」為主題，在三峽老街、歷史文物館及區公所周邊，透過藍染技法結合環保材料及運用錯視藝術，打造一片藍染海洋世界，6日起連續3個週末假日都有精彩活動，帶給親子有趣又好玩的暑假時光。

新北市長侯友宜表示，藍染節開辦至今已有23年歷史，自兩年前開始運用藍染技法跨域發展大型藝術裝置，如藍染童玩、藍染太空，顛覆一般人對藍染只能染在布料上的刻板印象，也成功跨出藍染藝術發展的新領域，今年主題物選擇海洋生態系最大的「藍鯨」，象徵三峽藍染值得大家共同維護支持，期盼透過創新及傳承，讓藍染傳統技藝孕育出新的能量。

今年的藍染裝置藝術更是大家不容錯過的打卡景點，區公所結合聯合國永續發展目標SDGs議題，與藝術團隊自然色工作坊合作，運用藍染與植物染技法，利用大量回收材質及製程無汙染的藍染染布，設計許多藍鯨、魚群、水母群等眾多海洋生物造型的藝術裝置，遍布三峽老街各處，讓三峽老街成為一座夏日限定的海底古城，漫遊在藍染海洋之中。

開幕日除了有新北在地表演團體帶來精彩表演外，主辦單位三峽區公所還邀請蘋果劇團演出《吉恩的太空冒險》，透過戲劇帶大小朋友認識藍染，另外當天還有百人同染活動，由三峽染坊帶領大家重現昔日三角湧染坊盛況。

現場還有深受民眾喜愛的藍染文創市集，邀集三峽藍染工坊、在地小農及文創工作者等，展售具有三峽特色的商品及農產品。

區公所表示藍染節活動期間歷史文物館也同步規劃「藍染節特展-永續與藍海」，展出藍染職人精湛的作品，系列精彩活動包含13日「藍染音樂會&文創市集」、「特展創作講座」以及20日壓軸登場「藍染繪本分享會」、「街頭藝人表演&文創市集」，歡迎大小朋友暑假一起到場同樂！逛逛三峽老街，走一趟藍染藝文之旅，相關系列活動及報名訊息請至「三峽藍染節」臉書粉絲專頁查詢。

三峽藍染節結合傳統藍染技藝與在地學校及藝文團體演出。（記者翁聿煌攝）

三峽藍染節結合傳統藍染技藝與在地學校及藝文團體演出。（記者翁聿煌攝）

三峽藍染節現場有藍染文創市集，邀集三峽藍染工坊、在地小農及文創工作者等，展售特色商品及農產品。（記者翁聿煌攝）

三峽藍染節現場有藍染文創市集，邀集三峽藍染工坊、在地小農及文創工作者等，展售特色商品及農產品。（記者翁聿煌攝）

新北「三峽藍染節」於6日至28日登場，今年以「永續‧藍海」為主題，帶給大家涼爽新意。（記者翁聿煌攝）

新北「三峽藍染節」於6日至28日登場，今年以「永續‧藍海」為主題，帶給大家涼爽新意。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
三峽藍染節7/15登場 吳琪銘力邀打造專屬藍染風格
2023/07/13 18:11

三峽藍染節7/15登場 吳琪銘力邀打造專屬藍染風格
新北藍茶藝術季 體驗藍染揉茶
2024/05/19 05:30

新北藍茶藝術季 體驗藍染揉茶

全國電子夏日破盤滿額送冰箱！瘋搶超狂好禮
突破藍染傳統印象 飲食、穿搭跨領域
2020/07/23 16:57

突破藍染傳統印象 飲食、穿搭跨領域
三峽藍染節啟動 拍照打卡加美食受歡迎
2020/08/01 18:59

三峽藍染節啟動 拍照打卡加美食受歡迎
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播