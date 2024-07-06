杉林溪「好森音」！ 林保署推暑假限定「擬音」挑戰

林保署南投分署在杉林溪園區推出「山林好森音擬音師挑戰」，透過各式道具讓民眾模擬大自然與動物等聲響，促進對生態環境的認識。（林保署南投分署提供）

2024/07/06 16:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕林業保育署南投分署今在杉林溪園區推出「山林好森音擬音師挑戰」活動，邀請在地學童參與擬音挑戰和森林走讀，並吸引上山避暑的遊客共襄盛舉，透過碎石、沙鈴、鈴鼓等道具，模擬大自然的風雨聲，甚至動物發出的聲響，促進民眾對山林環境與動物的認識，永續生態發展，限定活動即起至8月4日。

林保署南投分署表示，環境教育需要從小培養紮根，此次邀請在地鹿谷鄉內湖國小學童參與，在杉林溪的步道、瀑布等地認識山林環境，並首度推出「山林好森音擬音師挑戰」，運用碎石、沙鈴等道具，模擬出風、雨、雷聲，甚至是動物或人類穿過樹叢的聲音，讓民眾站在動物的角度，體驗聲音對動物的影響，最後還能將自己模擬出的聲響音檔帶回家，延續活動互動效果。

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南投分署也說，此次在暑假於杉林溪舉辦限定活動，展期從7月6日至8月4日，包含園區松瀧岩瀑布戶外數位導覽，以及區內紅樓的室內互動「山林好森音擬音師挑戰」，都是結合山林與生態的全新體驗展覽，民眾可把握暑假前往體驗，未來也會策劃成巡迴展覽，讓各地民眾都有機會體驗山林自然生態。

林保署南投分署邀請鹿谷鄉內湖國小學童到杉林溪園區，透過各式道具模擬大自然與動物聲響，促進對生態環境的認識。（林保署南投分署提供）

林保署南投分署邀請鹿谷鄉內湖國小學童到杉林溪園區，透過導覽認識山林環境。（林保署南投分署提供）

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