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    春節防疫旅館恐不足 觀光局：建議旅外民眾分批返國

    交通部觀光局長張錫聰。（記者陳心瑜攝）

    交通部觀光局長張錫聰。（記者陳心瑜攝）

    2021/11/02 19:16

    〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部長王國材日前預估明年農曆春節有有4萬人返國，中央流行疫情指揮中心昨公布農曆春節檢疫調整措施，交通部觀光局長張錫聰今天出席國旅券加碼活動表示，建議旅客可分批返國，而入住防疫旅宿天數減為10天，也讓明年1月份防疫旅宿量，由原本接待2梯次旅客提升至3梯次旅客，讓更多民眾能返國過年。

    張錫聰說，會持續請地方政府與業者協調，盼能達到指揮中心所說，再增加超過2成5的檢疫量能。

    張錫聰說，截至11月1日止，全台防疫旅宿約有2.6萬房，經向各地方政府調查，至明年農曆春節前，目前還能增加至3.1萬房，但防疫旅宿量能恐不足以因應春節大量返國民眾居家檢疫需求，因此中央流行疫情指揮中心因應農曆春節前大量返國人潮，已調整居家檢疫期間符合條件者入住防疫旅館可縮短為10天。

    交通部觀光局表示，昨天（1日）上午協調各地方政府向防疫旅宿業者溝通說明，張錫聰說，調整入境檢疫期間實務上可能增加旅宿業者排房、行程確認等行政作業之負擔，但希業者能基於共同協助民眾返國，再次展現承擔防疫之公益精神，共盡一份心力。

    觀光局表示，鼓勵民眾分批返國，也感謝防疫旅宿業者之配合調整，至於農曆春節前已預訂防疫旅館者，如因指揮中心檢疫措施變動而縮短住宿時間等訂房問題，可依「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定辦理；另將持續協助各地方政府召募旅宿業投入、提升防疫旅宿量能，以適時因應疫情變化。

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