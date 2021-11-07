入夜後氣溫一路下滑！未來濕冷2天 轉乾冷再降溫

中央氣象局表示，8日東北季風增強加上鋒面通過，迎來入秋最強一波冷空氣，凌晨起氣溫將溜滑梯式驟降。（資料照，記者陳志曲攝）

2021/11/07 20:16

〔記者陳心瑜／台北報導〕明天（8日）東北季風增強加上鋒面通過，迎來入秋最強一波冷空氣，中央氣象局預報員林定宜表示，明天（週一）凌晨起氣溫將溜滑梯式驟降，北部氣溫一天內下滑10度，且越來越冷，先濕冷兩天後轉為乾冷，最低溫出現在週三、週四清晨，北部低溫約15度、沿海或空曠地區下探13、14度，這波冷空氣影響至週六。

今天是立冬，全台白天普遍溫暖，北部高溫達30度，夜間起逐漸轉涼，明天清晨東北風增強為東北季風，林定宜說，原預估這波冷空氣近大陸冷氣團強度（台北測站14度以下），但隨著時間接近，觀測發現水氣不如預期的多，台北測站最低溫估在15度左右，華南雲雨區東移影響，水氣集中在週一至週二白天。

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林定宜說，週二時仍有水氣，海拔3000公尺以上高山有可能看到「霧淞」，但降雪機率可遇不可求。

雖然這波冷空氣未達大陸冷氣團強度，但中部以北明天開始感受到濕冷，明天北部至宜蘭、花蓮地區明天低溫約16度左右、高溫約廿四度，中部以北、宜蘭有短暫雨，花蓮、台東地區及馬祖有局部短暫雨；後天週二水氣漸少，剩北部和東北部有局部短暫雨。

相較北部明顯濕冷，中南部未來一週白天都還有接近30度的高溫，較需留意10至14度的日夜溫差，早出晚歸須留意保暖，週一、週二兩天中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

週三開始全台明顯由濕轉乾，週三、週四清晨受輻射冷卻影響，將是未來一週感受最冷的時候，中部以北平均低溫約15度、沿海空曠地區可能13、14度，週三東半部地區、中部以北山區有局部短暫雨，週四以後剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，全台其他地區轉為多雲到晴。

下週六（１３日）東北季風稍減弱，氣溫稍回升，早晚仍涼，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜說，秋冬冷空氣將一波波移入，未來幾週還是有間隔回暖的時候，一旦有高壓迴流就會變暖，一般來說台灣真正進入冬季是在12月左右。

明晨起氣溫一路下滑，中部以北先濕冷再轉乾冷。（中央氣象局提供）

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