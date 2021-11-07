適時調整衣著！今日中南部須留意日夜溫差 明起各地明顯轉涼

今日北部及東半部地區白天溫度感受溫暖舒適，中南部地區依舊溫暖偏熱。（資料照）

2021/11/07 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北風增強，迎風面的基隆北海岸及東半部地區雲量偏多，偶爾會出現零星的短暫陣雨，中南部維持多雲到晴的天氣。由於東北風尚未挾帶涼冷的空氣南下，所以今日在溫度反應上並不明顯，明日凌晨隨著冷空氣南下，各地氣溫將明顯轉涼。

今日氣溫方面，北部及東半部地區白天高溫仍有27至29度，感受溫暖舒適，中南部地區依舊溫暖偏熱，高溫可以來到32、33度附近，清晨至夜晚各地低溫大多落在21、22度左右，中南部日夜溫差較大，請適時調整穿著。

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空氣品質方面，今日東北風稍增強，擴散條件稍好轉，中部以北空氣品質普通；雲嘉南以南位於下風處，夜間至清晨污染物較易累積，午後光化作用影響易致午後臭氧濃度升高；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一、週二（8、9日）東北季風增強，這波冷空氣會使得中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼。華南雲雨區東移，各地雲量增多，降雨熱區主要集中在北部及東北部，東部、東南部、中部地區及南部山區偶爾也有局部性的短暫雨。

週三至週五（10日至12日）東北季風影響，天氣型態由濕冷轉為乾冷，北部、東北部及東部整天較涼、較冷，其他地方早晚也較冷。各地降雨逐漸減少，從週三起東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到了週四後，僅剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 27 23 ~ 31 25 ~ 30 22 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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