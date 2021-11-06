日夜溫差大！週日東北部零星雨 入夜變天由北往南降溫

明天受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸及東半部雲量偏多，有零星短暫雨。晚間起東北風大幅度增強，也會帶動冷空氣南下，溫度將會由北往南陸續下降。（資料照）

2021/11/06 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）日開始受東北季風的影響，迎風面的基隆北海岸及東半部地區雲量偏多，偶爾會出現零星的短暫陣雨，中南部仍然維持多雲到晴的天氣，白天高溫可達33度，晚間起溫度將會由北往南陸續下降，各地低溫約21、22度，日夜溫差大，請民眾務必注意保暖。

中央氣象局預報，明天鋒後的東北風增強，不過這波東北風尚未夾帶涼冷的空氣南下，所以溫度反應上並不明顯；天氣上，迎風面的基隆北海岸及東半部地區雲量偏多，偶爾會出現零星的短暫陣雨；中南部仍然維持多雲到晴的天氣。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，明天北部及東半部地區白天高溫仍有27至29度，中南部地區高溫來到32、33度附近，清晨至夜晚各地低溫大多落在21、22左右，中南部日夜溫差較大，請適時調整穿著。

天氣風險公司提醒，明天上午北部、東半部維持多雲到陰有局部短暫陣雨天氣型態；中部、南部則是多雲到晴，下午開始中部以北、東北部、東部下雨的機會將會逐漸提高，降雨範圍也會慢慢擴大，南部、東南部雲量也將會增多，不過降雨機會仍偏低，晚間起溫度將會由北往南陸續下降，如果是深夜過後才要返家或外出的朋友請多留意保暖。

紫外線方面，明天全台皆為中量級至高量級。

空氣品質方面，明天東北風稍增強，擴散條件稍好轉，中部以北空氣品質普通；雲嘉南以南位於下風處，夜間至清晨污染物較易累積，午後光化作用影響易致午後臭氧濃度升高；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，明天北部及東半部地區白天高溫仍有27至29度，中南部地區高溫來到32、33度附近，清晨至夜晚各地低溫大多落在21、22左右，中南部日夜溫差較大，請適時調整穿著。（擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天全台皆為中量級至高量級。（擷取自中央氣象局）

空品方面，明天宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法