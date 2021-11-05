11/05 各報重點新聞一覽

北檢偵辦中山醫院有無勾結旅行社不實濫開醫療收據，約談中山醫院前院長李偉政。（記者陳志曲攝）

2021/11/05 06:40

自由時報

醫美包庇中國女賣淫 搜索中山醫院

中國人來台醫美健檢的政策，竟淪為掩護賣淫的管道！調查局台南市調處及移民署台南市專勤隊日前查獲一名中國籍賣淫女子，發現她是以台北市中山醫院的醫療收據申請來台健檢，醫院開給她符合申請標準的足額醫療收據，該女卻沒依申請項目做完健檢，入境後即行蹤不明，醫院也沒回報主管機關，涉嫌偽造文書及違反兩岸人民關係條例等罪。

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美國防部公佈中國軍力報告// 共軍2027以武逼台談判

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根據美國國防部三日公佈的中國軍力報告，中國快速推動軍事現代化的目標，在於到了二○二七年能抑制奪取台灣所遭逢的阻力，具備在印度太平洋與美軍抗衡，以及迫使台灣領導階層按照北京之意坐上談判桌的能力。

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耐震不足危險建築 縣市可加速代拆

為提升國人居住安全，內政部昨於部務會報通過「都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法」，明定都更範圍內，若經評估建築物耐震能力未達現行規範的三分之一，視為耐震能力不足且有傾倒危害公安疑慮。此舉有助地方政府判定危險建築，加速執行代為拆除程序，同時作為核予原建築容積一．三倍獎勵的依據，加速都市危險建築更新。

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聯合報

美軍力報告：陸2027年逼台談判

美國國防部三日發布二○二一中國軍力報告指出，中國大陸迅速推動軍事現代化，目標設定二○二七年具備在印太地區與美軍抗衡的實力，並逼迫台灣領導人依北京設定的條件談判。

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防疫旅館春節缺很大…鼓勵分批返台 指揮中心挨批

春節返鄉及入境旅客全面改為「十加四」檢疫，但防疫旅館數不足；中央力拚年底三點四萬房檢疫量能，但返鄉大軍粗估多達四萬，出現嚴重落差。交通部觀光局除協調地方「加速」旅宿業者投入量能，中央流行疫情指揮中心更鼓勵民眾分批返台，並請航空業者協助改票因應。

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中國時報

國安局長證實 中共內部辯論過攻打東沙

東沙島防務近來受關注，美日智庫與媒體研判，中共若對台採取軍事行動，可能以奪取東沙島為目標。國安局長陳明通昨透露，中共內部確辯論應否攻打東沙島，台海情勢雖比過去緊張，但國安局研判還不到中共攻台的程度，在蔡英文總統任內，即使是攻占東沙島，以戰逼談，也不會發生。立院國防委員會昨審查國安局預算，兩岸是否兵戎相見是立委質詢焦點。

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中共2030核彈頭可達千枚 超乎美方預期 對台動武7條件降為6個

美國國防部3日（當地時間）向美國國會提交《2021年度中國軍力報告》（下稱報告），報告大幅提高對中國核彈頭數量增加速度的估算，並指出中國軍事現代化目的是在2027年能與美軍在印太地區抗衡，迫使台灣依北京條件展開談判；此外，報告也首次將「外國在台駐軍」自中國對台動武的條件中移除，這讓中國對台動武從原本的7條紅線刪減為6條紅線。

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美國國防部公佈中國軍力報告，中國快速推動軍事現代化，以2027年迫使台灣按照北京之意坐上談判桌為目標。圖為共軍東風41洲際飛彈。（美聯檔案照）

都更危險建築認定辦法重點。

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