醫美包庇中國女賣淫 搜索中山醫院

北檢偵辦中山醫院有無勾結旅行社不實濫開醫療收據，約談中山醫院前院長李偉政。（記者陳志曲攝）

2021/11/05 05:30

〔記者錢利忠、王捷、蔡思培／綜合報導〕中國人來台醫美健檢的政策，竟淪為掩護賣淫的管道！調查局台南市調處及移民署台南市專勤隊日前查獲一名中國籍賣淫女子，發現她是以台北市中山醫院的醫療收據申請來台健檢，醫院開給她符合申請標準的足額醫療收據，該女卻沒依申請項目做完健檢，入境後即行蹤不明，醫院也沒回報主管機關，涉嫌偽造文書及違反兩岸人民關係條例等罪。

台北地檢署昨指揮調查處及專勤隊人員，兵分五路約談旅行社徐姓、蔡姓業者、及中山醫院企劃兼秘書沈淑珍等五名被告，並搜索中山醫院，另依相關供詞，臨時約談中山醫院前院長李偉政，釐清醫院有無勾結旅行社濫發醫療收據等情，李偉政訊後兩百萬交保。

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醫院開出萬餘張醫療收據 約談前院長

檢調追查，二○一六年至二○一九年間，沈女任職的醫院累計開出一萬多張符合醫美健檢消費標準、可申請來台的醫療收據，提供給代辦中國人士來台醫美健檢的旅行社業者，再轉傳給有意來台者；至於此次被查獲與來台醫美健檢目的不符的人數，則有十人。

追查發現，這些來台者有些未實際做健檢，有些健檢消費未達一萬五千元（非醫學中心的健檢最低消費門檻，醫學中心則不得低於二萬元），且入境後的行程不符來台目的。

依規定，中國人民可申請其配偶及直系血親，隨同來台接受醫美健檢，資格須符合有新台幣廿萬元以上存款、年工資五十萬元以上或有銀行金卡，即可透過台灣的醫院代申請來台，一次十五天。

據透露，武漢肺炎疫情前政府已減緩中國團客進入，自由行簽證申請不易，因此有中國的旅行社「發展」出利用「黃色醫美簽」方式掩護有意來台賣淫者，這次被抓的應只是冰山一角。

記者昨晚致電中山醫院，公關部門無人接聽，無法取得院方對本案的看法。

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