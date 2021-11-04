莫德納第2劑誤打AZ鄉親氣炸 安泰醫院啟動家戶關懷

安泰醫院下午啟動家戶關懷。（安泰醫院提供）

2021/11/04 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮昨天上午疫苖注射發生將莫德納誤打成AZ事件，共有88人遭錯誤接種，昨天事件傳出就引發部分遭打錯的民眾不滿，就有人批評，明明全天都是施打莫德納，為何會錯誤領來AZ疫苖？下午錯誤施打的安泰醫院院方啟動關懷，也有人向院方說沒什麼關係。

昨天早上10點左右以東港下廍里居民為主接種疫苗，今天有居民反映，自己的先生因為雙腳不便，常常坐在門前休息，但昨天被打錯疫苖，一整天都在煩惱，整個晚上都睡不著，就這樣呆坐在門口直到天亮，看了令人不忍。

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整起事件雖仍在行政調查中，但初判為三讀五對原則部分有所疏漏導致，不過，下廍蔡姓男子則表示，當時注射的人沒有問他是要注射什麼牌子的疫苖，簽名後就由他們施打，但打錯就打錯了，平安就好了，人好好的就算了，今天反應還好。

不過，也有人相當氣氛，他說，他太太昨天打完疫苗回來就全身發冷，因此服用普拿疼，但根本無法解決，早上起來還加碼全身痛，女兒要求一定要送媽媽去安泰掛急診，還聽說有鄰居也是昨天晚上就請計程車去安泰掛急診。

他強調，被打錯針的大家都很氣，質疑昨天明明就是全天都注射莫德納，為何領疫苖的人會拿錯針，要是當天疫苖各半而發生打錯疫苖的問題就勉強算了，但昨天都一樣打莫德納，怎麼還會莫名其妙拿到AZ，實在令人覺得很扯。

今日下午安泰醫院榮譽院長蘇清泉、總院長蔡宗昌前往家戶關懷，並致贈營養品及慰問金5000元，並強調後續相關醫療費用，會由醫院概括承受，也有下廍里民說，在注射後確實身體不舒服，全身酸痛，但還安慰院方不是故意的，不要緊。

安泰醫院表示，他們匡列整個時段的100人為關懷名單，今天已拜訪77位民眾，明天會再拜訪其餘的民眾，強調未來會將添購冰箱，讓疫苖能分門別類的單獨放置，杜絕類似情形再發生。

az與莫德納瓶身包裝為四家廠牌間最為相似者。（安泰醫院提供）

有遭誤注的家屬不滿批評，怎麼會拿到AZ。（安泰醫院提供）

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