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    第2劑莫德納誤打AZ！屏縣東港同批100人 已聯繫上57人無不適

    東港安泰醫院院長黃炳生（右）出面道歉。（記者羅欣貞攝）

    東港安泰醫院院長黃炳生（右）出面道歉。（記者羅欣貞攝）

    2021/11/03 20:08

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    屏縣東港打疫苗出包！88人第2劑莫德納被誤打AZ

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣東港鎮今天（3日）施打65至69歲長者莫德納第2劑疫苗，因安泰醫院失誤，造成88人錯打成AZ，該梯次有100人施打，無法確實掌握哪88人打到AZ，全部纳入追蹤關懷對象，至今晚7點半，已聯絡上其中57人，目前無不適情形。

    屏東縣政府今天下午4點主動對外說明，長者依造冊通知到東港靜思堂施打，共約330人，事後清查是上午9點到10點的梯次出包，該批有100人，每瓶AZ打11人計算，其中有88人被錯打成AZ。

    安泰醫院指出，100人中無法確實掌握哪88人打了AZ，所以100人都會全部視為混打，全部通知、追蹤關懷，截至今晚7點半左右，已通知到57人，無不適情形，30人未接聽電話，醫院持續電話聯繫，13人電話空號，將由衛生所親訪。

    安泰醫院院長黃炳生為錯打疫苗道歉，他說，初步了解，工作人員今天領藥時僅確定瓶數共38瓶，而未確認瓶身，就從院內帶到施打地點，施打過程中，第一線同仁又未落實「三讀五對」；今天中午打完疫苗回到醫院盤點時，發現38瓶中開封30瓶，這30個空瓶中有8瓶是AZ，確定出錯後馬上回報縣府；第一線醫護數月來為疫苗施打忙碌又緊張，此事相關同仁也十分自責，院方會負起全責。

    屏東縣政府強調，衛生局已與屏東縣醫師公會商討，協助有需要的民眾做後續醫療，包括有特殊狀況者啟動預防性住院，在家中自行觀察者，院方進行每日關懷，持續3週，共21天，縣府也會以最負責任的態度通知及處理後續關懷，請民眾不要擔心。

    屏縣府說，安泰醫院將處予停權處分，暫停施打疫苗業務，涉及違反醫療法57條部份，則在3天內完成行政檢討報告及後續懲處。

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