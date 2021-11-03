屏縣東港打疫苗出包！88人第2劑莫德納被誤打AZ

屏東縣府衛生局長施丞貴（中）、安泰醫院院長黃炳生（右）、屏縣醫師公會理事長江俊逸（左）說明該起事件。（記者羅欣貞攝）

2021/11/03 17:10

首次上稿 16:08

更新時間 17:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（3日）在東港鎮施打疫苗時，應打莫德納第2劑卻打成AZ，屏東縣政府下午4點主動出面說明整起事件經過，負責施打的安泰醫院被處暫停施打疫苗，涉及醫療法部分縣府將盡快調查懲處，目前也正逐一與被施打的民眾聯絡並關心健康中。

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屏縣東港鎮11月1日至3日施打69歲至64歲長者莫德納第2劑疫苗，由屏縣府委託東港安泰醫院協助接種作業，今天（3日）進行最後1天施打作業，有330人預約；但安泰醫院在中午回到醫院清點時，卻發現今天從醫院領出的38瓶疫苗中，並非都是莫德納，其中有8瓶竟是AZ疫苗。

安泰醫院立刻通報屏東縣政府啟動調查，追查發現上午9點到10點的梯次，有100人預約，每瓶AZ打11人，共有其中88人被錯打成AZ疫苗。屏縣府衛生局、屏縣醫師公會立即展開通知、關懷民眾健康狀況，目前初步未有不適情形。

衛生局長施丞貴表示，縣長潘孟安指示盡快找出錯打疫苗民眾、主動通知、協助民眾追蹤健康，成立3支24小時關懷熱線。

安泰醫院院長黃炳生也出面道歉，他表示，在流程上先是領藥出了錯誤，施打時第一線人員3讀5對的疏忽，以致錯打疫苗，院方會秉持負責態度。

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屏縣東港鎮疫苗施打地點在東港靜思堂。（圖中人事物與本新聞無關）

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