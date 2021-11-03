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    第13期疫苗北市花博夜間停打 增6接種站1張表秒懂細節

    台北市針對第13期疫苗在6個場地設置中型接種站。（北市衛生局提供）

    台北市針對第13期疫苗在6個場地設置中型接種站。（北市衛生局提供）

    2021/11/03 16:07

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗預約先前遭質疑量能不足，還有花博接種站規畫不佳等爭議。北市第13期疫苗今開放預約，這次中央開出27萬人有接種需求，北市則開出28萬多醫療量能，量能比超過100%。北市這次也在北市府1樓中庭等6個場地，設置中型接種站，各站每天提供約400至600個預約名額。

    副市長蔡炳坤表示，第13期疫苗預約提供BNT、AZ兩種疫苗，預計在11月5日至12日接種，第13期中央規劃約27萬人有接種需求，北市共開出約28萬個醫療量能，醫療量能比是105.01%。蔡說，這次中央系統預估AZ疫苗需求人數約12萬人，北市開出約13萬個醫療量能，醫療量能比是109.17%；BNT疫苗需求人數約15萬人，北市開出約15.4萬個醫療量能，醫療量能比為101.64%。

    台北市第13期也將延續過去的疫苗分流，同一個接種站只會打1種疫苗。蔡炳坤表示，第13期接種時間有8天，診所在11月5日至9日會先打BNT疫苗，11月10日至12日換打AZ；醫院、中型接種站則是11月5日至9日前先打AZ疫苗，11月10日至12日再換打BNT。蔡說，市民朋友這8天不管是打AZ還是BNT，都會有地方可以預約。

    現在北市除有37家醫院、246家診所提供疫苗接種，還有台北市立聯合醫院12個院外門診部，以及花博大型接種站。蔡炳坤說，第13期疫苗又新增6個中型接種站，包括信義區的北市府1樓中庭，由台北醫學大學附設醫院、北市聯醫松德院區服務；大同區的慈濟大同聯絡處，由聯醫中興院區服務；萬華區的富福區民活動中心，由聯醫和平院區服務；文山區的萬福區民活動中心，由景美醫院服務；士林區的義信備用禮堂，由士林區愛林診所、聯醫陽明院區服務；北投區的奇岩區民活動中心，由三軍總醫院北投分院服務。

    蔡炳坤說，第13期疫苗量能供需比12期均勻，北市先提供6個中型接種站，第14期會再視服務量能情況適度增加，提供市民就近接種服務。蔡也說，花博接種站從7月14日接種至今已經3個月，由於接種數可從1000、2000人至1、2萬人，適合調節醫療量能，但12區市民到花博仍有距離，北市這次呼應大家就近接種需求，加開中型接種站，未來花博量能也可以降載，13期夜間時段將停止。

    蔡炳坤表示，今天預約到一個段落後，晚上就會與中央聯繫了解預約狀況，希望北市開出的醫療量能讓市民朋友充分接種，假設預約還有需要，也會建議中央適度開放對象，讓更多人預約。

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    台北市第13期疫苗需求與量能。（北市衛生局提供）

    台北市第13期疫苗需求與量能。（北市衛生局提供）

    花博接種疫苗示意圖。（資料照）

    花博接種疫苗示意圖。（資料照）

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