屏東88人莫德納錯打成AZ 指揮中心回應了

中央流行疫情指揮中心說，不慎接種兩劑不同廠牌疫苗的民眾，不須再補接種疫苗。（中央流行疫情指揮中心提供）

2021/11/03 21:05

〔記者林惠琴／台北報導〕屏東縣東港鎮今天發生預約接種莫德納疫苗第二劑的88名民眾，被錯打成AZ疫苗，意外變成莫德納混打AZ，對此，中央流行疫情指揮中心表示，針對不慎接種兩劑不同廠牌疫苗的民眾，不須再補接種疫苗。

指揮中心說，經屏東縣衛生局初步調查瞭解，該醫院因疫苗出庫作業不慎，導致混有AZ疫苗，執行接種作業時也未注意疫苗廠牌，衛生局與疾病管制署已緊急至現場查核了解醫療院所作業流程，並請該院暫停接種作業，將待完善疫苗接種相關工作人員的各項疫苗接種教育訓練及建立改善及預防措施後，再評估是否繼續提供COVID-19疫苗接種服務。

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指揮中心指出，依據疫苗臨床試驗與國際相關指引及指揮中心所訂COVID-19疫苗接種實務原則，不慎接種兩劑不同廠牌疫苗的民眾，不須再補接種疫苗，但仍會提衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）由討論，諮詢專家意見。

另外，民眾接種後，可能出現如接種部位疼痛、紅腫等常見副作用，指揮中心指出，目前該等個案已由衛生局持續督導該院所進行追蹤，關懷民眾身體狀況，並提供民眾諮詢窗口。

中國醫藥大學附設醫院副院長、感染科醫師黃高彬說，根據國際研究，接種兩劑莫德納中和抗體效價可達14000、AZ+莫德納約13000至14000、AZ+AZ約1400、莫德納+AZ約7000，因此此次打錯疫苗的對象，雖然可獲得的中和抗體效價僅為兩劑莫德納的一半，但已高於兩劑AZ，其實「夠了」，不用補打或做特別的處理。

黃高彬也提到，第二劑打AZ應該說沒有壞處，但有個好處，T細胞免疫會比較好一點，因此效果可以持續比較久，且第二劑相較於打莫德納，打AZ的副作用會少一點。

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