莫德納第2劑誤打AZ 目前9人就醫1人住院

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左）及總院長蔡宗昌探視、慰問目前唯一住院的誤打疫苖民眾。（記者陳彥廷攝）

2021/11/04 19:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮昨天傳出注射莫德納疫苗第2劑卻打成AZ疫苗的烏龍事件，目前共有9人就醫，其中1人因家中無人照顧，昨天離開後今晨再就醫住院。

屏東東港昨天施打疫苗，原本應該施打莫德納第2劑的民眾，因安泰醫院的失誤錯打AZ，約有88人受影響，屏東縣政府已對安泰醫院停權處分，暫停施打疫苗業務。

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安泰醫院護理部主任廖玉玲說，昨天事發後至今已打了近300通電話持續關懷，在該時段的100個匡列名單中，有20個有症狀，主要還是打疫苗後的症狀，院方協助其中9人前來就醫，1人住院，關懷訪視及釋疑會持續有專人作服務，若有同樣是昨天前來施打但非匡列名單的民眾也能詢問，會有專人解答。

安泰醫院總院長蔡宗昌說，9人當中，有2人出現發燒，其餘則為胸悶胸痛心悸或全身酸痛等，這些都是注射疫苗後可能發生的狀況，這些注射民眾經也並未出現AZ的血栓，而有關第一劑莫德納的心肌炎、心包膜炎部分，目前D-Dimer值都小於500，屬常值，至於上述症狀後續將追蹤14天。

安泰醫院說，住院者其實昨天就已來就醫，隨後返家，今天早上因為兒子出門上班，家中無人可照顧，因此前來就醫，也安排住院，目前狀況良好，榮譽院長蘇清泉及總院長蔡宗昌即刻探視，致贈慰問金5000元及營養品。

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