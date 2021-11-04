噁！老鼠入侵北市明倫社宅 吃住戶地瓜隨地便溺

明輪社宅遭老鼠入侵。（陳怡君提供）

2021/11/04 17:58

〔記者郭安家／台北報導〕台北市社會住宅再出現爭議，北市議員陳怡君今天於議會質詢爆，去年底完工招租的明倫社會住宅，因不少住戶近期安裝冷氣，老鼠竟疑似從冷氣管線爬進高樓層，入侵住戶家，不僅吃住戶地瓜、隨地便溺、咬破紗窗，住戶備受困擾，戲稱要養貓抓老鼠；對此，都發局長黃一平承諾會予檢討。

陳怡君於議會質詢指，現在社宅沒裝設冷氣，但北市府仍有162回饋機制，積極處理住戶反應各項服務及維修，然而不少住戶近日裝設冷氣，結果裝修師傅也沒將冷氣口堵住，老鼠就爬進6、7樓等高樓層，好多隻肥大老鼠跑進社宅，住戶備受困擾，大家都在反映。

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陳怡君指，住戶有些請北市府委外廠商安裝冷氣，有些則自己找廠商安裝，但工人良莠不齊，老鼠跑進去，有的進入民宅吃地瓜，拉滿老鼠屎，有些沒東西吃就咬破紗窗，衍生環境問題，大家不知道怎麼辦，戲稱是否要養貓抓老鼠。

陳怡君表示，部分住戶透過物業管理提供的冷氣廠商裝冷氣，但裝了之後2間房間開始漏水，只要開了冷氣，水就從電燈開關漏水出來，導致客廳地板滲水成水攤，甚至浴室還漏電，安全堪慮。

柯文哲看到陳怡君播放之畫面，驚訝之餘頻說「喔！」而質詢時間結束，都發局長黃一平則承諾，會回去檢討。

都發局則發新聞回應，已派員了解，因有住戶曾將廚餘放在陽台致招來鼠情，已立即請住戶改善，為杜絕鼠情已至11月1日起安排滅鼠作業，管理中心亦勸導住戶勿有堆置廚餘垃圾於陽台之行為；住戶指裝設冷氣導致室內漏水，由於社宅並未提供冷氣，相關設備係由住戶自行招商施作，經住戶反映入住後使用冷氣排水管有漏水情形後，物管中心即積極提供協助，並安排修繕事宜。

社宅住戶的地瓜被老鼠啃食。（陳怡君提供）

明倫社宅老鼠隨地便溺。（陳怡君提供）

老鼠咬破社宅之紗窗。（陳怡君提供）

明輪社宅之老鼠餌。（陳怡君提供）

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