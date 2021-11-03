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    集集火車站建站百年特展 募集照片入選拿香氛

    集集火車站明年屆滿百週年，站前鐵道倉庫舉辦特展，遊客在此可認識集集歷史與小鎮風華。（記者劉濱銓攝）

    集集火車站明年屆滿百週年，站前鐵道倉庫舉辦特展，遊客在此可認識集集歷史與小鎮風華。（記者劉濱銓攝）

    2021/11/03 16:20

    〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線集集火車站明年將屆滿百週年，集集鎮公所在火車站前鐵道倉庫舉辦「洞見微笑集集─集集火車站100年特展」，展覽不僅記錄支線鐵道歷史，也展現集集小鎮的風土人情，特展也徵求鐵道照片，邀請民眾分享在集集的記憶，投稿前100名可獲紀念毛巾，入選前10名還能拿到香氛禮盒，照片募集至12月31日，照片可寄jijistation100@gmail.com，鐵道特展至明年3月1日。

    集集鎮公所表示，集集支線鐵道因日治時期興建日月潭水力發電廠而起，之後集集則因香蕉與樟腦產業興盛，讓集集邁入黃金年代，而隨著時代演進與產業更迭，集集支線則轉型成觀光鐵道，也讓集集成為著名觀光小城。

    集集火車站明年適逢建站百週年，透過特展不僅讓遊客認識集集的昔日風華，也能體會小鎮的人文樂活感受，遊客看完展覽，也能在火車站附近租單車，騎在環鎮自行車道漫遊小鎮。

    此次特展也舉辦照片募集，不論老照片或旅遊紀錄，只要有關集集鐵道都可分享出來，屆時還會舉辦評選，投稿前100名可獲紀念毛巾，票選前10名還能獲得集集特色香氛禮盒。

    集集火車站明年屆滿百週年，站前鐵道倉庫舉辦「洞見微笑集集─集集火車站100年特展」。（記者劉濱銓攝）

    集集火車站明年屆滿百週年，站前鐵道倉庫舉辦「洞見微笑集集─集集火車站100年特展」。（記者劉濱銓攝）

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