東亞第三個！南投打造九九峰氦氣球樂園 預定2026年開放

南投九九峰氦氣球樂園，將繼韓國首爾與日本大阪後，成為東亞第三個擁有氦氣球遊樂園，此為示意圖。（南投縣政府提供）

2024/06/15 09:07

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府於草屯鎮興建中的「九九峰氦氣球樂園」，主體工程已達46%，預計明年3月完工，其中從法國採購的最新型Aero30NG超輕型氦氣球，為東亞繼韓國首爾與日本大阪後第三個氦氣球遊憩設施，後續將由與縣府簽約的經營團隊久久森公司斥資1億800萬元打造園區工程設備、室內裝修及戶外景觀，預定於2026年下半年正式對外開放。

南投縣政府表示，斥資5.22億元打造的「九九峰氦氣球樂園」，採購的氦氣球為法國Aerophile 公司最新型Aero30NG超輕型球體，且通過歐洲民航安全局（EASA）規定取得型別認證（TASC）准予生產製造，球體體積達6000立方公尺，搭乘人數每次可容納30人、最大繫留高度300公尺，為東亞繼韓國首爾與日本大阪第三顆氦氣球。

請繼續往下閱讀...

縣政府指出，代為引進氦氣球的天際航空已向交通部民用航空局提出最重要的第一階段申請，目前積極配合相關審查中，將於營運前完成5階段申請作業，取得適航證明及完成檢定給證過程，以取得營運許可。

完成後將成為國內首座擁有氦氣球遊憩設施及兼具生態環境教育場域的遊樂園，讓遊客可從空中俯瞰九九峰壯麗美景，目標每年吸引逾50萬人次遊客到訪，並串連鄰近九九峰森林登山步道、九九峰可愛動物園、毓繡美術館、白滄沂博物館、王英信美術館等著名景點，帶動草屯、國姓、埔里等地區觀光發展。

南投九九峰氦氣球樂園園區設施示意圖。（南投縣政府提供）

南投縣政府人員與九九峰氦氣球樂園工程團隊進行交流。（南投縣政府提供）

南投九九峰氦氣球樂園使用的氦氣球示意圖。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法