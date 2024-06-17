校園合作社賣零食、涉A學生錢 戴瑋姍促新北市府嚴查
2024/06/17 19:39
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員戴瑋姍指出，接獲家長投訴，中和區秀山國小合作社販賣糖果餅乾等不符規定的產品，且商品兌換券制度以不找零方式A走小朋友的零用錢，質疑帳目不清，要求市府徹查。市長侯友宜表示，將請教育局了解是否違反規定。
戴瑋姍表示，中和秀山國小合作社販賣糖果、餅乾、關東煮、熱狗、丸子等產品，依據教育部《校園飲品及點心販售範圍》，學校販售的點心每份熱量應在250大卡以下，而且只有果汁、鮮乳、保久乳、豆漿、優酪乳、包裝水及礦泉水7種可以販賣；針對秀山國小個案，市府過去曾進行稽查，卻表示查無事證。
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教育局長張明文表示，從健康的角度來說，校園合作社不宜販售上述產品，目前手上沒有掌握此個案情況；侯友宜責成教育局了解案件。
戴瑋姍說，該校為了獎勵小朋友，提供商品兌換券，但兌換券不找零，質疑合作社是否A走小朋友的錢？是不是一種套利？此外，該校未沒有成立稽查小組、專責小組，合作社涉嫌帳目不清，校長恐面臨失職。
張明文表示，有些公司的點券也是不找零，將進行了解、檢討，合作社是希望消費營收可以回饋到會員身上，學校應當有消費合作社的理監事、主席。有關案件會查明清楚，2週內提供調查報告給議員。
戴瑋姍批評，5月20日的陳情案，迄今已經過了1個月，但教育局仍未掌握狀況，她要求提供清楚的帳目、了解為何沒有監督管理小組，校長該懲處就要懲處。