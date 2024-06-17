校園合作社賣零食、涉A學生錢 戴瑋姍促新北市府嚴查

新北市議員戴瑋姍指中和區秀山國小合作社販售不符合規定的零食。（戴瑋姍提供）

2024/06/17 19:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員戴瑋姍指出，接獲家長投訴，中和區秀山國小合作社販賣糖果餅乾等不符規定的產品，且商品兌換券制度以不找零方式A走小朋友的零用錢，質疑帳目不清，要求市府徹查。市長侯友宜表示，將請教育局了解是否違反規定。

戴瑋姍表示，中和秀山國小合作社販賣糖果、餅乾、關東煮、熱狗、丸子等產品，依據教育部《校園飲品及點心販售範圍》，學校販售的點心每份熱量應在250大卡以下，而且只有果汁、鮮乳、保久乳、豆漿、優酪乳、包裝水及礦泉水7種可以販賣；針對秀山國小個案，市府過去曾進行稽查，卻表示查無事證。

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教育局長張明文表示，從健康的角度來說，校園合作社不宜販售上述產品，目前手上沒有掌握此個案情況；侯友宜責成教育局了解案件。

戴瑋姍說，該校為了獎勵小朋友，提供商品兌換券，但兌換券不找零，質疑合作社是否A走小朋友的錢？是不是一種套利？此外，該校未沒有成立稽查小組、專責小組，合作社涉嫌帳目不清，校長恐面臨失職。

張明文表示，有些公司的點券也是不找零，將進行了解、檢討，合作社是希望消費營收可以回饋到會員身上，學校應當有消費合作社的理監事、主席。有關案件會查明清楚，2週內提供調查報告給議員。

戴瑋姍批評，5月20日的陳情案，迄今已經過了1個月，但教育局仍未掌握狀況，她要求提供清楚的帳目、了解為何沒有監督管理小組，校長該懲處就要懲處。

新北市議員戴瑋姍揭露中和區秀山國小販售關東煮等不符合規定的食品。（戴瑋姍提供）

新北市中和區秀山國小發放合作社點券，但點券不找零，市議員戴瑋姍質疑帳目不清。（戴瑋姍提供）

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