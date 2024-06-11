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議員戴瑋姍手提袋當嘔吐袋 警官到案稱：斷片記不清

戴瑋姍出示餐廳影片，指控王姓警官向餐廳人員拿走她的失物，卻沒有負起責任把失物轉交給她，態度不佳還數次推託。（資料照，戴瑋姍提供）

戴瑋姍出示餐廳影片，指控王姓警官向餐廳人員拿走她的失物，卻沒有負起責任把失物轉交給她，態度不佳還數次推託。（資料照，戴瑋姍提供）

2024/06/11 15:10

〔記者王冠仁／台北報導〕新北市議員戴瑋姍日前到台北市某餐廳聚餐時，不慎把裝有文件的手提袋遺留在餐廳，同樣來參加聚餐、官拜三線二星的警政署資訊室王姓副主任，將手提袋拿走，還把手提袋當嘔吐袋「吐完就丟」，戴瑋姍氣得向王提到。轄區警方事後傳喚王到案，他聲稱當時喝酒、斷片，不記得相關細節，對於造成戴瑋姍困擾感到相當抱歉，但警方依然將王函送法辦。

警方指出，此案緣起於4月29日晚上，戴瑋姍受邀前往台北市銅山街一家私廚餐廳參加聚會，警政署資訊室王姓副主任也受邀前往。眾人酒過三巡後，戴瑋姍最後把裝有文件、衣物的手提袋遺忘在現場就先行離去，王姓副主任因為留下來打包剩菜，最後也將戴的手提袋拿走。

不過，王離開餐廳後前去捷運站搭捷運，當捷運抵達圓山站時，王不勝酒力，居然把手提袋拿起來當作嘔吐袋，直接吐在袋中，隨後將手提袋丟在捷運站垃圾桶，清潔隊員隔天也將垃圾載去焚化爐焚化。

事後戴瑋姍發現忘了手提袋而向餐廳詢問，餐廳告知是王拿走；戴再問王，但王疑似回答當時好像是其他賓客拿走。直到戴向餐廳調閱監視器畫面，赫然發現拿走手提袋的就是王，她不滿王扯謊，氣得對王提告侵占、竊盜跟毀損。

警方在案發後隨即傳喚王，王到案後聲稱，當天在現場氣氛熱絡，他喝了不少酒，離去後酒醉、斷片，對於事情的相關細節想不起來、記憶模糊，但此事對戴與長官造成困擾，感到相當抱歉。

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