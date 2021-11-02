週三東北風稍減弱！ 迎風面基隆、東半部及恆春半島有短暫雨

明（3）日持續受東北季風影響，但相比今日稍弱，降雨偏向迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。桃園以北、宜蘭及花蓮高溫約24至26度，體感舒適至稍涼，其它地區則在27至31度，較為溫暖。（資料照）

2021/11/02 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕明（3）日持續受東北季風影響，但相比今日稍弱，降雨偏向迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。桃園以北、宜蘭及花蓮高溫約24至26度，體感舒適至稍涼，其它地區則在27至31度，較為溫暖。

中央氣象局預報，明天東北風持續影響，但比今日稍微減弱，降雨偏向迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，華南有些微水氣移入，北部及中部山區也有零星短暫雨，其它地區則為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

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溫度方面，明天各地低溫約20至22度；高溫部分，桃園以北、宜蘭及花蓮約24至26度，體感舒適至稍涼，其它地區高溫約27到31度，體感較為溫暖。但中南部日夜溫差較大，早出晚歸應注意添加衣物。

氣象局也提醒，由於東北風仍強，桃園至台中、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

「天氣風險公司」指出，這波鋒面週五就會逐漸遠離，緊隨在後的東北風，冷空氣將會持續到這週六、日，由於這波在華南也有暖濕空氣發展，台灣北方的水氣頗為旺盛，預期北部及東北部都將持續有雨，週末更可能會延伸到中部，但大致上是越往北部雨勢越多。

天氣風險說，明天各地天氣和今天大致類似，下半天水氣可能稍微增多，大台北、基隆宜蘭的降雨機率稍稍提高，其他地區則不受影響。週四下半天後東北風開始減弱，台灣轉為偏東風的環境，就變成東雨、西晴的天氣型態，各地氣溫在週五、週六會更為回升，中南部高溫能到30度。而這時候就要開始留意西半部空氣污染的問題，由於弱風環境下污染物容易堆積不散，建議西半部的朋友們在週四到週六，外出運動前都要注意一下空氣品質的監測資訊。

紫外線方面，明天台北市、基隆市、宜蘭縣為綠色「低量級」，雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣及澎湖縣為橘色「高量級」，其餘地區皆為黃色「中量級」，外出須做好防曬準備。

空品方面，明天環境風場為東北風，北部地區位於迎風面，擴散條件佳；中部近山區及南部地區位於下風處，污染物稍易累積，午後光化作用影響，臭氧濃度易升高。竹苗、宜蘭、花東空品區「良好」等級；北部、中部空品區及金門、馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象局預報，明天東北風持續影響，但比今日稍微減弱，降雨偏向迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，華南有些微水氣移入，北部及中部山區也有零星短暫雨，其它地區則為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天台北市、基隆市、宜蘭縣為綠色「低量級」，雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣及澎湖縣為橘色「高量級」，其餘地區皆為黃色「中量級」，外出須做好防曬準備。（圖擷取自中央氣象局）

空品方面，明天]竹苗、宜蘭、花東空品區「良好」等級；北部、中部空品區及金門、馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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