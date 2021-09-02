生命的路自己走 家扶兒過關斬將拚上台大社工系

長期受南高雄家扶中心扶助的小昱，以優異成績錄取台大社工系。（南高雄家扶中心提供）

2021/09/02 18:21

〔記者方志賢／高雄報導〕南高雄家扶中心目前扶助1200戶弱勢家庭，今年有165位家扶兒投入考試，其中雄中畢業生小昱，以優異學測成績錄取台大社工系，他生長在單親家庭，母親以清潔等低薪工作獨力扶養3個小孩，但他不畏逆境、努力翻轉人生，期許透過自己的生命經驗鼓舞其他處於困境的人。

南高雄家扶中心4日將舉辦「希望工程、快樂助學」獎助學金頒獎典禮，邀84位家扶兒代表出席。這次將發放180萬元作為394位國中小、高中、大學、研究所的家扶兒新學期的學費。

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南高雄家扶表示，在社會大眾的愛心助學下，每年大學、高中放榜，許多孩子展現優秀成績，今年有165位家扶兒投入升學考試，優秀榜單包含1位清大研究所、1位台科大研究所，5位台大新生以及45位考取國立大專與高中職的學生。

今年考上台大社工系的小昱，父母在他幼兒園大班時離婚，他與哥哥、姐姐3人跟著媽媽輾轉搬到高雄生活，從小家境清寒，小昱看著母親為了家計疲於奔命，希望靠努力扭轉生命，從小三開始維持全班第一的成績，並如願考上雄中。

上了高中後，小昱想在課業上更加進步，但母親從事清潔工作薪資微薄，所幸在家扶中心的協助下，讓他展開2年半的補習課程，成績日益進步，今年以優異學測成績，錄取台大社會學及社工系、政大社會系、師大社教系、成大政治系以及中山社會系等5所學校，最後選擇台大社工系就讀。

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