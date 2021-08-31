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    首頁　>　生活

    部落之光！指考放榜台中市和平區環山部落2人上台大

    台中和平環山部落李伊珊（右）及楊姿稜（左）今年雙雙考上台大，被視為「部落之光」。（李伊珊提供）

    台中和平環山部落李伊珊（右）及楊姿稜（左）今年雙雙考上台大，被視為「部落之光」。（李伊珊提供）

    2021/08/31 13:24

    〔記者歐素美／台中報導〕大學指考今天放榜，台中市和平區環山部落李伊珊考上台大財務金融系！她的國小同學楊姿稜之前學測也錄取台大法律系，一個居民僅約千人的偏遠部落，同時兩人考上台大，地方居民同感榮耀，表示當地很久沒有人考上台大，堪稱「部落之光」。

    李伊珊的父親是梨山義消分隊長陳錫健，媽媽是泰雅族原住民，她從母姓，環山部落地處偏遠，平等國小一班只有5、6名學生，李伊珊說，從小父母就不會管她讀書的事情，讓她自己分配時間，因梨山地區沒有高中，國中畢業後，李伊珊考上北一女，就北上求學，並寄居親友家中。

    李伊珊因考取原住民語認證，加分35%，她說，就讀北一女可以認識很多厲害的朋友，一開始她很擔心同學知道她是原住民加分才考取，但要讓別人尊重，就是讓自己變得跟身邊的人一樣厲害，自我調適後就沒心理障礙。

    她說，住在親友家時，親友也不會管她，她就自我約束，要求自己每天早起，減少滑手機的時間，例如將手機放在客廳，然後在房間看書，專心讀書，並利用通勤時間背英語單字，多看加深記憶，英文也是她考得最好的一科，達91.25分。

    李伊珊說，今天上午指考放榜，在家和爸媽一起看榜，獲知考上第一志願台大財金系，非常開心，父母也很開心。

    李伊珊的國小同學楊姿稜，日前透過學測也錄取台大法律系。環山部落同時出現兩名台大生，部落居民都很開心，因為環山部落居民僅千人，環山社區發展協會理事長林春娟說，部落居民考取台大已是幾年前的事情了，真的很不容易。

    李伊珊及楊姿稜同時考取台大，被視為環山部落的「部落之光」，李伊珊笑稱，很開心，但壓力也很大，因為未來必需做得更好，並感謝父母開明的管教方式，讓她從小不排斥讀書。

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