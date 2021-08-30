台大校友捐萬劑快篩 供新生與住宿生免費取用

大學9月中下旬開學，台大校方今晚表示，獲校友捐贈萬劑快篩，將提供給新學期新生與住宿生免費取用，另亦規劃購置額外快篩應對。（資料照）

2021/08/30 21:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學預計9月中下旬陸續開學，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中，除了接種疫苗，家用快篩試劑等也可進行社區防疫；台大校方今（30）日晚間表示，獲校友捐贈萬劑快篩，將提供給新學期新生與住宿生免費取用，另亦規劃購置額外快篩應對。

台大表示，在廣施疫苗之前，提供校內足夠的篩檢量能則是本校多次防疫會議規劃的重點，經過多方籌備，校友熱心捐贈了1萬劑的快篩試劑，提供給大學部新生及校內住宿學生，作為需要時先行自我檢測的安心物資，讓全校師生都能安心迎向新的學年。

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台大說，目前所提供的免費快篩試劑可讓學生自行評估所處風險狀況，或有疑似症狀時提取使用，一旦出現陽性，校方亦會依循防疫準則進一步協助與安置。未來若有需求亦已規劃購置額外的快篩試劑應對，在疫苗為本、篩檢以輔的多重防疫網絡支撐下，讓師生共同抗疫。

台大指出，自疫情升溫起，每週定時召開校內防疫會議，確認校內防疫政策及作為。在現階段，本校除鼓勵學生從各層面積極落實防疫規範外，也呼籲政府考量大專校園防疫的根本，在於讓青年學子早日有疫苗的保護，開放大專學生造冊施打才是真正的安心就學方案。

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