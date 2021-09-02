泰晤士2022世界大學排名 台灣共40校進榜、台大跌出百大榜

台灣大學。（資料照）

2021/09/02 07:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕2022英國泰晤士世界大學排名已在台灣時間今（2日）上午揭曉，全球由英國牛津大學蟬聯6年奪冠，部分大學則因武漢肺炎研究而提升排名，台灣方面如台大則名列113名，較去年97名降16名，跌出百大榜，但全台今年共40校入整體榜單較去年38校增2校。

泰晤士高等教育特刊（THE）台灣時間今（2日）上午7點公布2022世界大學排名，今年全球榜單中，仍由英國牛津大學奪冠，並已蟬聯6年榜首，美國加州理工學院、哈佛大學、史丹佛大學、麻省理工學院則依序列第2、第3及第4與第5。

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台灣方面，這次榜單共40校入榜，較去年38校增2校，但國內龍頭的台灣大學今年列全球113名，跟去年97名比退了16名，是該校去年首度闖入世界百大行列後又跌出。

但醫學領域大學仍在該排名吃香，如國內排行在台大之後是台北醫學大學列全球201到250名，再來是中國醫藥大學列301到350名，且上述2校皆較去年進步100名區間，去年新設的陽明交通大學則列301到350名，而清華大學列351到400名。

但全台去年有18校列入全球1千名榜單內，今年只剩11校，除上述5校外，接續6校為亞洲大學（501到600名）、台灣師範大學（601到800名）、台灣科技大學（601到800名）、成功大學（601到800名）、長庚大學（801到1000名）、中山大學（801到1000名）等，該榜單1200名之後不再區分，而今年全球共99國1662所大學入榜，總數創歷史新高。

另，泰晤士表示，去年全球爆發武漢肺炎疫情，讓高教界投入研究，致許多醫科大學在今年排名上升，如中國首都醫科大學（501到600名）、台灣亞洲大學（501到600名）、沙烏地阿拉伯烏姆古拉大學（601到800名）、愛沙尼亞塔林理工大學（601到800名）等校，排名都因此而較去年至少上升了1個排名帶。

泰晤士表示，世界大學排名透過13個大學績效指標，囊括教學、研究、知識轉移與國際視野等面向，分析數據來自1440萬篇研究出版物與其延伸的1.08億次引用，以及對全球2萬2000名學者調查收集各校聲譽等。

2022英國泰晤士世界大學排名已在台灣時間今（2日）上午揭曉，全球由英國牛津大學蟬聯6年奪冠。（圖取自THE泰晤士網站）

2022英國泰晤士世界大學排名已在台灣時間今（2日）上午揭曉，台灣方面如台大則名列113名，較去年97名降16名，跌出百大榜，但全台今年共40校入整體榜單較去年38校增2校。（圖取自THE泰晤士網站）

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