台大THE排名退步16名 校方分析高教不進則退、需持續加強

2022英國泰晤士（THE）世界大學排名今（2日）公布，台灣大學去年闖入97名，今年退步到113名，校方分析，高教界競爭激烈、不進則退，不足處將持續努力。（資料照）

2021/09/02 11:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕2022英國泰晤士（THE）世界大學排名今（2日）公布，台灣大學去年闖入97名，今年退步到113名，校方分析，高教界競爭激烈、不進則退，但細項指標如教學及研究排名分別為76名及63名，仍居世界前百，今年結果顯示出不足與待加強之處，將持續努力。

台大表示，今年THE世界排名被列為113名，雖較去年下降16名，但排名中有再細分各大指標，經查台大在教學、研究等排名，分別列全球76名與63名，仍在世界前百大行列。

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另台大也發現，THE國際化指標中，台大各分項指標分數均有提升，包含平均每師機構收入、平均每師論文數、以及整體論文被引用數等數據也都持續成長，但高教不進則退，其他國家大學進步，而使台大在上述細項排名中微幅下降，反映出競爭激烈，不足處還要持續努力。

而去年是武漢肺炎疫情期間；台大認為，在THE國際化指標等分數提升，也呈現出台大在疫情下，學研表現對國際生與國際教師仍有吸引力，國際合著論文比例亦穩定成長、獲國際社群肯定等。

其他如業界研究收入指標分數及排名，也都較去年進步，該細項排名提升29名，台大表示，代表研發實力持續吸引業界，產學合作蓬勃發展中。

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