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    訊息傳不了！臉書、IG大當機 全球4大洲傳災情

    知名社群平台Instagram今（2日）下午傳出當機災情，母公司臉書同樣也有網友回報發生異常，目前狀況延燒全球4大洲，截至今日下午4點38分尚未完全排除。（圖取自「DownDetector」）

    知名社群平台Instagram今（2日）下午傳出當機災情，母公司臉書同樣也有網友回報發生異常，目前狀況延燒全球4大洲，截至今日下午4點38分尚未完全排除。（圖取自「DownDetector」）

    2021/09/02 16:42

    〔即時新聞／綜合報導〕知名社群平台Instagram今（2日）下午傳出當機災情，許多用戶抱怨訊息傳不出去，母公司臉書同樣也有網友回報發生異常，目前狀況延燒全球4大洲，截至今日下午4點38分尚未完全排除。

    「DownDetector」 即時診斷網站顯示，社群平台Instagram今天下午1點開始就有用戶陸續回報當機災情，下午1點26分達到首波高峰，下午2點26分達到第2波災情高峰，下午3點12分達到第3波高峰，當機情況截至今日下午4點38分尚未完全排除，目前Instagram官方並未對此發表任何評論。

    根據用戶回報的當機情況，有50%是Instagram手機App發生異常，29%用戶回報連線出現問題，而有21%用戶則是在使用網頁板Instagram時遭遇當機，此情況普遍出現在亞洲、澳洲、歐洲、美洲，包括台灣、香港、菲律賓、日本、澳洲、美國西岸、歐洲、印度、馬來西亞等地，許多網友抱怨訊息無法正常傳送。

    「DownDetector」指出，目前出現異常的社群平台，還有Optimum、Funimation，Instagram母公司Facebook同樣也有用戶回報災情，40%用戶在使用網頁版臉書時當機，15%用戶無法登入，13%用戶無法正常反饋問題，11%用戶斷線，7%用戶無法正常使用App等。

    臉書今日多國用戶回報異常，台灣也受影響，不過狀況較其他災區較為輕微。（圖取自「DownDetector」）

    臉書今日多國用戶回報異常，台灣也受影響，不過狀況較其他災區較為輕微。（圖取自「DownDetector」）

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