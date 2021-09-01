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    人口數被竹南「超車」落居第3 苗栗市建構發展藍圖

    苗栗市人口被竹南鎮「超車」落居第3，市長邱鎮軍認為不必糾結人口排名，而應追求未來發展。（資料照）

    苗栗市人口被竹南鎮「超車」落居第3，市長邱鎮軍認為不必糾結人口排名，而應追求未來發展。（資料照）

    2021/09/01 15:09

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府公布8月底人口數，縣治所在地苗栗市被竹南鎮「超車」，落居第3。苗栗市長邱鎮軍表示，已是意料中事，但他不會糾結於人口排名，除已推行各項社福，也已著手執行「苗栗市整體發展規畫」，建構未來發展藍圖，與鄰近銅鑼科學園區形成產業廊道，創造就業機會，吸引人口，打造「福利、健康、智慧」的宜居苗栗市。

    縣府民政處今天公布8月底人口數統計，頭份市10萬4951人，第2是竹南鎮8萬7361人，第3是苗栗市8萬7283人；而7月底人口數，苗栗市8萬7384人，竹南鎮8萬7307人。

    對此結果，邱鎮軍並不意外，他指出，竹南、頭份鄰近新竹市，早期聯合都市計畫及竹南科學園區開發，工商業蓬勃發展，即使面臨少子化趨勢，竹南、頭份也是縣內18鄉鎮市中人口逆勢成長的行政區。

    邱鎮軍表示，相較於竹南、頭份，苗栗市則因腹地狹小，發展受限，因此，他上任後推動興建公共造產納骨堂，預計年底完工後，配套執行大坪頂第一、第二公墓遷墓，整理出大片腹地，吸引廠商進駐，與鄰近的銅鑼科學園區形成產業廊道。南勢、新英、新川等農牧用地，已通過變更為休閒農業區，有利活化利用，多方面增加就業機會。

    此外，苗栗市公所於去年起執行「苗栗市整體發展規畫」，號召民眾與學者、專家，建構未來發展藍圖；邱鎮軍認為，加上現行敬老禮金、1胎1萬元婦女生育津貼，及學生營養午餐補助一半等社福，一步步將苗栗市打造為「福利、健康、智慧」的宜居城市。

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