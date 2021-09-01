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    2021藝術進區9/5登場 20場戶外大型及10場推廣性演出

    「2021藝術進區」邁入第11年，今年9月5日至11月27日為期三個月，14個國內知名表演團隊，進行20場戶外大型及10場推廣性演出。（記者王涵平攝）

    「2021藝術進區」邁入第11年，今年9月5日至11月27日為期三個月，14個國內知名表演團隊，進行20場戶外大型及10場推廣性演出。（記者王涵平攝）

    2021/09/01 11:37

    〔記者王涵平／台南報導〕「2021藝術進區」邁入第11年，今年9月5日至11月27日為期三個月，14個國內知名表演團隊，進行20場戶外大型及10場推廣性演出。

    9月5日晚上7時「秀琴歌劇團」首先登場，將在安定區公所運動休閒公園演出《喚魔香》。

    台南市長黃偉哲表示，11年來辦了308場活動，吸引近22萬民眾參與，今年強化藝術進區在大溪北地區能夠更加地深耕、茁壯。

    南市文化局表示，今年安排善化、新市、安定、佳里、麻豆、新化、永康、仁德、安南、龍崎、官田、南化、七股、北門、左鎮、下營、柳營、後壁、鹽水、大內區共20場戶外表演場次，另10場校園或社區推廣互動演出在關廟、西港、玉井、楠西、山上、東山、白河、學甲、將軍、六甲區，經由跨區合作將有限資源發揮最大效益。

    柳營場及鹽水場是由台南在地企業森鉅公司連續5年贊助，邀請「薪傳歌仔戲劇團」擔綱演出；持續與科技部南部科學園區管理局合作，共同辦理11月6日新市場。

    防疫期間活動現場將實施單一出入口，限制場內觀眾數300人內，進場簡訊實聯制、體溫量測、酒精消毒，須全程配戴口罩、禁止飲食，戶外座位維持1公尺社交距離，第一排觀眾席距離舞台前緣至少3公尺，表演者須配合於演出前3日進行篩檢或提供施打疫苗證明，演出時將不進觀眾席、與觀眾分流動線及空間使用。

    今年藝術進區的精采節目訊息，可以搜尋藝術進區粉絲專頁

    「2021藝術進區」邁入第11年，今年9月5日至11月27日為期三個月，14個國內知名表演團隊，進行20場戶外大型及10場推廣性演出。（記者王涵平攝）

    「2021藝術進區」邁入第11年，今年9月5日至11月27日為期三個月，14個國內知名表演團隊，進行20場戶外大型及10場推廣性演出。（記者王涵平攝）

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