台南購物節加碼送800萬房 黃偉哲：在Google資料中心對面

台南市政府舉辦購物節加碼抽房子，市長黃偉哲表示已鎖定熱門的九份子重劃區3房美宅。（記者王姝琇攝）

2021/08/31 17:25

〔記者王姝琇／台南報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，台南市政府即日起舉辦台南購物節，由於去年購物節登錄發票抽獎送房子掀起話題，市長黃偉哲今表示，已鎖定九份子重劃區3房美宅，價值約800萬元；他也開玩笑說，確定我不用賣房子了。

今年台南購物節從8月23日到明年2月10日，活動期間民眾在台南店家消費滿100元發票，就能上網登錄抽獎序號。黃偉哲說，「千呼萬喚始出來，眾所期盼的房子終於出來了，已鎖定九份子重劃區3房美宅，就位於Google資料中心對面，附近有全民運動館、九份子國中小學等，是很方便的學區。」他強調，房子目前已鎖定地點，經費部分還持續再募集，確定後就會正式公開讓大家知道。

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至於會不會有第2間房子？黃偉哲表示，今年光是這1間九份子3房美宅，幾乎就要勝過去年2間房子的價值；車子也從油車升級為油電混合車，住宿券更從1天升級到10天，整體普獎也升級變多，特獎也變大，估計消費金額應可達到去年購物節的記錄。

經發局表示，去年登錄發票的總金額達到66億7千萬元，總經濟效益超過400億元，而今年不只登錄發票金額門檻從200元降至100元，同時結合電子載具，民眾只要上網綁定，電子發票就會自動產生抽獎序號，不必一一登錄，更為方便。

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