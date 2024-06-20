台大生應徵陪讀 國中家長開「3小時500元」遭網轟：太扯

這名台大學生分享，近日應徵1份陪讀國中生工作，對方家長卻以「只是陪讀」為理由，3小時開價500元。（圖擷自Dcard）

2024/06/20 15:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕部分學生趁暑假會找份打工賺零用錢，1名台大學生近日應徵1份陪讀國中生工作，對方家長卻以「只是陪讀」為理由，3小時開價500元，她感到疑惑價格是否合理轉而詢問網友，PO文曝光引發網友熱烈討論，有人砲轟「15年前就已經每小時500元了，這個家長太扯了」。

這名台大學生昨於Dcard發文，內容提及她最近嘗試找份家教賺外快，透過社群平台找到1名家長「徵陪讀國中生，考卷和作業解析」，進一步私訓詢問，對方提及除了需陪孩子讀國文、英文、數學，還要教導數學、自然，且週一至週五每天早上9點至12點，開僅價500元。

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這名女大生向家長提及，因未達最低時薪「183*3=549元」，似乎不太合理，然這名家長卻回「只是陪讀，不是家教，您可以再考慮」；對話結束後，女大生對於這份工作內容和薪資感到疑惑，進而PO上網詢問網友「這樣是合理的嗎？還是是我大驚小怪了」。

PO文曝光引發網友砲轟，有人說「恐龍家長，不願意花錢在自己小孩未來上」、「15年前就已經每小時500元了，這個家長太扯了啦，千萬別接」、「沒有錢真的不要學人家請家教欸」，還有網友理性回應「扯到爆表的家長，不用接，台大國中陪讀至少都要400起跳了，自然教學至少600起跳，國中自然是學生幾乎沒什麼基礎進到基礎科學，至少要600」。

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