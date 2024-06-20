種子教師進駐1999 提供高中免試入學選填志願諮詢

桃連區高級中等學校免試入學6月21日至29日選填志願。（資料照）

2024/06/20 15:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃連區高級中等學校免試入學明日中午12時起至6月27日中午12時止進行選填志願，並開放學生查詢免試入學志願選填之個別序位區間，另15位12年國教免試入學適性宣導團種子講師，也同時進駐1999市民服務專線，提供選填諮詢服務，民眾可多加利用。

教育局結合1999專線，自21日下午1點開始、27日下午1點截止，每天上午9時至下午5時（週末亦有輪值），安排15位12年國教免試入學適性宣導團種子講師，提供志願選填諮詢服務，透過個別化服務助攻學生選取心中最佳志願。

請繼續往下閱讀...

教育局提醒所有考生與家長，桃連區考生可填30個志願，超額比序採計項目依序為總積分、低收入戶學生優先、適性輔導積分、多元學習表現積分、教育會考積分、志願序積分及會考成績等級標示總點數、教育會考各單科成績標示（國文、數學、英語、社會、自然），國中會考成績只占免試入學超額比序積分33分，志願序占15分也很重要，請家長及學生參考個人興趣與性向專長及會考分數序位區間來選填志願。

前三志願序皆同分為15分，高中普通科一校計一志願序，職業類科連續選填同一群科則視為同一志願序計分，當總積分完全相同需進行超額比序，比序至「志願序積分」項目時，志願序積分高者將優先錄取。

教育局也製作「我該如何選填志願」及「怎麼選擇適合的高中高職」2支宣導影片，邀請同德國中何信璋校長、南崁高中陳家祥校長及幸福國中莊文凱校長擔任講師分享志願選填方向與策略，可供考生及家長參考，相關影片可在「桃園智學吧平台」觀賞，或於Youtube網站搜尋「桃連區適性入學宣導」。教育局祝福本市全體準高中（職）生身體健康，金榜題名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法