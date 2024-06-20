基北區高級中等學校免試入學公告招生名額 提供查詢個別序位區間

113學年度基北區高中學校免試入學招生名額21日公告，選填志願時間從21日至27日。（新北市教育局提供）

2024/06/20 14:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕113學年度基北區高中學校免試入學實際招生名額21日公告於「113學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」，選填志願時間從21日中午12點起至6月27日（星期四）中午12點截止，新北市教育局提醒學生務必把握時間完成志願選填。

新北市教育局表示，113學年度基北區高級中等學校免試入學比序項目包括志願序、多元學習表現（含均衡學習與服務學習）及國中教育會考成績，學生可至基北區免試入學網站查詢相關資訊，網站特別設計「招生名額查詢」功能，學生可依不同選取條件（公私立學校、學校區域、學校類型及科別類型等）快速查詢各類學校招生名額，建議多加利用，或洽詢免試入學委員會專線（02）22227146分機221。

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此外，為提供學生必要足夠的選填志願參考資訊，自明（21）日中午12點起可查詢學生個別序位區間（分整體、男生及女生表現，由前至後排序，且已扣除經各入學管道如：科學班、直升入學、專業群科特色招生甄選入學、國中技藝技能優良學生甄審入學、產業特殊需求類科優先入學、實用技能學程、學習區完全免試入學及優先免試入學錄取且報到者），依比序（未含志願序）項目，每一區間以0.3%的人數呈現，同時也可以查詢到自己的國中教育會考與多元學習表現成績。

選填志願完成後，應屆畢業生請配合就讀國中的報名收件時間繳交報名志願表，個別報名的學生（包括變更就學區、非應屆重考生及自國外或大陸地區返台者）請於6月29日（星期六）上午9點至下午4點與6月30日（星期日）上午9點至中午12點前攜帶簡章規定指定文件到新北市立中和高中現場報名，才算完成報名程序。

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