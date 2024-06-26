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高鐵購物城招商30日動土 滅火器4大夯團到場

高鐵台中站月台可俯視高鐵娛樂購物城工地。（記者黃旭磊攝）

高鐵台中站月台可俯視高鐵娛樂購物城工地。（記者黃旭磊攝）

2024/06/26 17:15

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中高鐵娛樂購物城（暫名）將於明天（27日）進行招商說明會、週日（30日）舉辦動土典禮，業主交通部鐵道局獲邀與會，滅火器、老王樂隊、冰球樂團、脆樂團將帶來精彩演出，第一大國際開發取得70年設定地上權開發案，業者表示，報名、參與執鏟活動民眾超過4千人，也有重量級官員與會。

高鐵娛樂購物城開發案位於台中高鐵站旁，位於中台灣唯一三鐵（高鐵、台鐵及中捷）交匯交通優勢，旅客站在2樓月台即可飽覽18.2萬坪樓地板面積，預計第一期百貨購物商場兩年後（2026年底）開幕營運。

第一大國際開發表示，週日動土當天邀請台灣4大夯團包括滅火器、老王樂隊、冰球樂團、脆樂團帶來精彩演出，超過4千名民眾報名免費入場，韓國女星MOON BYU 玟星也會到，九天戰鼓（九天民俗技藝團）在動土前表演祥獅獻瑞。

業者說，鐵道局主秘陳慧君、台中市經發局長張峯源將到場致意，也邀請重量級官員、立委及議員陪消費者同樂。

主導業者廣三SOGO百貨集團說，週日（30日）上午發送1萬張優惠券（300元市集券＋200元廣三SOGO 禮券），當天搭乘高鐵、臺鐵及捷運等大眾運輸前來，憑當日乘車票根可兌換，上午8點發到9點半，逾時不候。

台中高鐵娛樂購物城周遭緊鄰三鐵共構站體。（記者黃旭磊攝）

台中高鐵娛樂購物城周遭緊鄰三鐵共構站體。（記者黃旭磊攝）

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