為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「T-Shopping高鐵線上購」全新開站 上百精選好物還有滿額禮、抽獎

「T-Shopping高鐵線上購」會員專屬購物平台即日起全新開站。（高鐵公司提供）

「T-Shopping高鐵線上購」會員專屬購物平台即日起全新開站。（高鐵公司提供）

2024/06/25 13:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」會員專屬購物平台即日起全新開站，即日起到7月21日止，下單滿999元即可現折100元；單筆消費滿2000元還可再抽5萬點TGo點數（相當於1萬元購物金）、高鐵半價乘車券等。

台灣高鐵公司表示，鐵道迷引頸期盼的「花見版」高鐵彩繪列車模型十二輛組，也將在7月4日上午11時，在「T-Shopping高鐵線上購」獨家首賣，模型依照2023年8月最新上線的「花見版」高鐵彩繪列車製作，以1：160比例精心打造，完整呈現每節車廂不同的花卉塗裝，質感精緻、細膩可愛更附有獨立序號卡。

同時，為慶祝「T-Shopping高鐵線上購」全新開站，高鐵公司表示，購買模型車組還可獲贈聯名陶瓷保溫杯一個，整組售價2萬5000元，限量僅300組。

高鐵公司表示，可以透過台灣高鐵企業網站、台灣高鐵App直接連結「T-Shopping高鐵線上購」平台，或在乘車時以手機掃描車廂座位網袋中T-Shopping DM、車站牆面廣告上的QRcode連結。購買商品除可為您直接宅配到家外，部份特約商店還可直接在車站內取貨。

高鐵公司表示，「T-Shopping高鐵線上購」即日起開站到7月21日，下單享有四重優惠：

一、第一重：消費滿額折抵

全站單筆消費滿999元，現折100元（每筆消費限折100元）。

二、第二重：消費滿額抽獎

單筆消費滿2000元，即可獲得一次抽獎機會，滿4000元獲二次抽獎機會，買越多中獎機會越大。獎項包括等值1萬元購物金的高鐵TGo點數5萬點（10名）及標準車廂對號座指定用途半價乘車票兌換券（共150名），每會員限中獎一次。

三、第三重：消費即加碼9月指定車次乘車優惠

TGo會員消費不限金額，贈「月月GO有禮 指定車次88折」乘車優惠一次（每會員限贈一次）。

四、第四重：高鐵紀念商品滿額贈

高鐵紀念商品單筆消費滿699元，加贈售票機造型便條紙一份（單筆消費限贈一份）。

高鐵公司表示，「T-Shopping高鐵線上購」合作品牌也配合全新開站推出各項精選商品與優惠折扣，例如興波咖啡獨家販售高鐵星空掛耳包，以烏梅調性及烏龍茶尾韻的中深焙咖啡，是特別為高鐵特製的獨家風味；受國際亞洲無添加A.A.美食獎三星肯定的「起士公爵」，則獨家推出台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名原味乳酪蛋糕；旅遊必備的萬國通路行李箱；還有與百二歲獨家販售的聯名禮盒，以限定的蜜香烏龍掛耳茶包，搭配以茶入味的夾心酥，酥脆口感伴隨原葉茶香。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高鐵訊號異常12班次列車延誤 高鐵：可退還票價50％
2024/06/12 18:04

高鐵訊號異常12班次列車延誤 高鐵：可退還票價50％
高鐵左營站美食街70席座位 旅客要留意營業時間
2024/06/05 13:37

高鐵左營站美食街70席座位 旅客要留意營業時間

永慶房產集團領先響應政策 與內政部共防詐
高鐵苗栗站送愛圓夢 新苗院生樂出遊
2024/06/18 11:49

高鐵苗栗站送愛圓夢 新苗院生樂出遊
高鐵暑假營隊6/4起報名 可參觀列車維修基地
2024/05/31 16:23

高鐵暑假營隊6/4起報名 可參觀列車維修基地

10年首損益兩平 數位經濟獲利難關
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播