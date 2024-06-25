「T-Shopping高鐵線上購」全新開站 上百精選好物還有滿額禮、抽獎

「T-Shopping高鐵線上購」會員專屬購物平台即日起全新開站。（高鐵公司提供）

2024/06/25 13:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」會員專屬購物平台即日起全新開站，即日起到7月21日止，下單滿999元即可現折100元；單筆消費滿2000元還可再抽5萬點TGo點數（相當於1萬元購物金）、高鐵半價乘車券等。

台灣高鐵公司表示，鐵道迷引頸期盼的「花見版」高鐵彩繪列車模型十二輛組，也將在7月4日上午11時，在「T-Shopping高鐵線上購」獨家首賣，模型依照2023年8月最新上線的「花見版」高鐵彩繪列車製作，以1：160比例精心打造，完整呈現每節車廂不同的花卉塗裝，質感精緻、細膩可愛更附有獨立序號卡。

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同時，為慶祝「T-Shopping高鐵線上購」全新開站，高鐵公司表示，購買模型車組還可獲贈聯名陶瓷保溫杯一個，整組售價2萬5000元，限量僅300組。

高鐵公司表示，可以透過台灣高鐵企業網站、台灣高鐵App直接連結「T-Shopping高鐵線上購」平台，或在乘車時以手機掃描車廂座位網袋中T-Shopping DM、車站牆面廣告上的QRcode連結。購買商品除可為您直接宅配到家外，部份特約商店還可直接在車站內取貨。

高鐵公司表示，「T-Shopping高鐵線上購」即日起開站到7月21日，下單享有四重優惠：

一、第一重：消費滿額折抵

全站單筆消費滿999元，現折100元（每筆消費限折100元）。

二、第二重：消費滿額抽獎

單筆消費滿2000元，即可獲得一次抽獎機會，滿4000元獲二次抽獎機會，買越多中獎機會越大。獎項包括等值1萬元購物金的高鐵TGo點數5萬點（10名）及標準車廂對號座指定用途半價乘車票兌換券（共150名），每會員限中獎一次。

三、第三重：消費即加碼9月指定車次乘車優惠

TGo會員消費不限金額，贈「月月GO有禮 指定車次88折」乘車優惠一次（每會員限贈一次）。

四、第四重：高鐵紀念商品滿額贈

高鐵紀念商品單筆消費滿699元，加贈售票機造型便條紙一份（單筆消費限贈一份）。

高鐵公司表示，「T-Shopping高鐵線上購」合作品牌也配合全新開站推出各項精選商品與優惠折扣，例如興波咖啡獨家販售高鐵星空掛耳包，以烏梅調性及烏龍茶尾韻的中深焙咖啡，是特別為高鐵特製的獨家風味；受國際亞洲無添加A.A.美食獎三星肯定的「起士公爵」，則獨家推出台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名原味乳酪蛋糕；旅遊必備的萬國通路行李箱；還有與百二歲獨家販售的聯名禮盒，以限定的蜜香烏龍掛耳茶包，搭配以茶入味的夾心酥，酥脆口感伴隨原葉茶香。

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