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    台南新化社區道路老舊 改善經費初估400萬

    市長黃偉哲勘查後，責成工務局儘速改善。（南市工務局提供）

    市長黃偉哲勘查後，責成工務局儘速改善。（南市工務局提供）

    2021/08/31 15:13

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化全興里內的統一花園別墅社區道路，因年久失修，造成約600戶居民的通行不便，改善經費400萬元，議員、公所努力協調，市長黃偉哲會勘後，責成工務局儘速處理，提供鄉親安全的生活環境。

    位在南170線旁的統一花園社區，當地鄉親逾2000人，吳姓住戶表示，社區道路已有近10年未曾修繕，鋪面每況愈下，由於改善經費的金額龐大，居民們都力有未逮，只能忍受不便，克難通行。

    在新化區長吳金喜的陪同下，黃偉哲現場勘查，聽取基層心聲，市議員李偉智、陳碧玉、林志聰等人都到場關心，並代表地方提出建言。

    統一花園別墅興建迄今近30年，黃偉哲認為，老舊社區的公共設施都需要更新，他感謝各界的協助，將道路的產權移交給公所，讓市政府可以進行的改善規劃。

    除了道路翻修，還會將側溝巡檢暢通，避免大雨造成社區淹水，對於影響公共安全的樹木，也一併修剪或移植，並評估增設監視器，保障居民生命財產安全。

    該社區道路寬度6至12米，長約978公尺，鋪面老化，龜裂嚴重，在黃偉哲指示下，工務局將撥款養護，初估改善經費400萬元。

    市長黃偉哲勘查後，責成工務局儘速改善。（南市工務局提供）

    市長黃偉哲勘查後，責成工務局儘速改善。（南市工務局提供）

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